Coronavirus : près de Toulouse, un garagiste désinfecte gratuitement les voitures des soignants

Christian Gatti, responsable du garage du même nom à Saint-Alban, a trouvé une manière d'apporter sa petite contribution pour soulager le quotidien des soignants et notamment des infirmières libérales : il désinfecte leur véhicule gratuitement.

Le véhicule plongé dans la vapeur à 80 degrés

Le patron du garage a eu l'idée d'utiliser son atelier habituellement dédié à la peinture : "Je leur propose de passer dans la cabine de peinture car je suis aussi carrossier. Le véhicule passe pendant une demi-heure à 80 degrés, avec un système pour nettoyer à la vapeur."

Il distribue des housses gratuites

Depuis quelques jours, le bouche à oreille se fait sentir et les soignants viennent tous les soirs : "J'ai à peu près deux ou trois infirmières qui viennent tous les soirs, ça s'est répandu. Elles viennent après leur tournée pour passer la voiture dans la cabine de peinture et elles sont enthousiastes. C'est ma manière de les aider et de combattre ce coronavirus."

Christian Gatti vient également de recevoir des housses en plastique pour protéger les sièges des voitures. Il les donnera aux infirmières.