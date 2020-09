Coronavirus : le gouvernement veut une priorisation des tests de dépistage

Dans la cour de Matignon ce vendredi, Jean Castex a fait un point sur les mesures pour faire face à l'épidémie de coronavirus en France. Il s'est notamment félicité que l'Hexagone assure "plus d'un million de tests par semaine, c'est considérable". "C'est une excellente nouvelle mais elle a entraîné des temps d'attente trop important, notamment dans certaines villes", a toutefois souligné le Premier ministre.

Suite à un conseil de défense ce vendredi, Jean Castex a ainsi annoncé que les personnes prioritaires, "si vous présentez symptômes, si vous avez eu un contact rapproché avec une personne positive ou si vous êtes un personnel soignant ou assimilé", pourront bénéficier de "circuits dédiés de dépistage".

Seules précisions apportées par le chef du gouvernement : "les laboratoires leur réserveront certains créneaux et des tentes de dépistage leur seront dédiées".

"C'est la bonne solution"

Interrogé sur franceinfo, "c'est la bonne solution", a estimé Arthur Clément, biologiste en région parisienne. "Ces créneaux de priorisation, on les a déjà mis en place dans les laboratoires. Notre instinct de médecin nous a poussés à les mettre en place depuis bien longtemps", a souligné le biologiste, membre du Syndicat des jeunes biologistes médicaux.

Mais cette mesure devrait être plus encadrée selon lui. "Là où on manque d'efficacité, c'est qu'ils sont basés uniquement sur les déclarations des patients qui ne sont pas toujours justes. Il faudrait qu'elles soient validées par un médecin, notamment le caractère urgent ou grave du patient pour qu'il puisse bénéficier d'un test en priorité", a expliqué Arthur Clément à franceinfo.

"Il est possible que certains patients se déclarent comme étant symptomatiques et nécessitant un test urgent, alors que ce n'est pas forcément le cas. Je pense qu'il faut que cette priorisation soit plus médicalisée et c'est probablement la décision qui sera prise par les instances dans les prochains jours", a conclu le biologiste.

"Les tests sont beaucoup trop longs à réaliser"

Pour Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, "c'est la bonne stratégie". Interrogé sur franceinfo ce vendredi soir, il a souligné que dans son département, certains habitants "mettent trop de temps à obtenir un rendez-vous. Et quand ils l'ont obtenu, ils passent parfois six heures dans des files d'attente. C'est trop long".

Stéphane Troussel plaide ainsi pour "une stratégie qui permette de déployer plus, plus vite, mieux et de manière plus adaptée aux réalités du terrain" le dépistage : "Il faut aller vers les populations, déployer des stratégies, y compris dans des lieux publics, en lien avec le préfet, avec les élus locaux, pour déterminer des lieux adaptés et toucher au plus près la population".