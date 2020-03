Coronavirus : priorité aux soignants à la caisse dans les supermarchés

Pour rendre la vie plus facile aux soignants qui luttent contre la propagation du coronavirus, les grandes enseignes laissent la priorité aux soignants à la caisse dès ce lundi pour qu'ils fassent leurs courses plus rapidement. Le personnel pourra passer grâce à sa carte professionnelle.

Le personnel soignant pourra passer devant tout le monde à l'entrée et à la caisse dans les grandes enseignes.

Faciliter la vie du personnel soignant dans la lutte contre le coronavirus, c'est la volonté de la Fédération du commerce et de la distribution. Depuis ce lundi, tous les aides-soignants, médecins et autres infirmières peuvent faire leurs courses plus rapidement grâce à une priorité laissée dans les files d'attente dans la plupart des grandes enseignes.

La mesure est valable à tout moment de la journée et dans les enseignes adhérentes à la FCD (Auchan, Carrefour, Système U, Lidl...) en plus des centres E.Leclerc et Intermarché.

L'objectif est de faire gagner le plus de temps possible aux personnels de santé mobilisés dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus.

Priorité à l'entrée et à la caisse

Il faudra toutefois présenter un justificatif explique sur France Bleu Paris Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. "Tout soignant qui veut faire ses courses de manière prioritaire montrera simplement sa carte ou n'importe quel élément qui montre qu'il travaille dans un établissement de soin et il aura automatiquement la priorité", détaille-t-il. "Priorité sur les autres clients, à l'entrée s'il y a du monde et à la caisse si jamais il y a des personnes devant lui".

"On veut tout faire pour leur faciliter la vie et qu'ils se consacrer à leur métier qui est aujourd'hui important pour tous", conclue Jacques Creyssel.