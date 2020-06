Coronavirus : privé de son personnel confiné pour 14 jours, le maire de Puisserguier joue "le couteau suisse"

Quand on appelle le maire de Puisserguier ce mardi matin 16 juin, il est sur un tracteur en train d'arroser les fleurs et jardinières du village. Depuis quelques jours, Jean-Noël Badenas et son équipe doivent pallier l'absence du personnel municipal, aux arrêts forcés depuis la détection d'un cas de Covid-19 parmi les employés. Un membre du service technique a été testé positif samedi dernier, contaminé ainsi que ses parents et sa soeur (sur les quatre, trois sont asymptomatiques).

Dans pareil cas le protocole est clair. Tous les agents administratifs, techniques, la police et les élus, soit une quarantaine de personnes, ont été testés. Résultat négatif pour tous, mais l'ARS et la CPAM leur imposent deux semaines de confinement en prévention.

"Hier je ramassais les ordures, aujourd'hui j'arrose les fleurs"

"Les services (de la CPAM) ont appelé personnellement tous les agents, raconte le maire. Ils ont mené une enquête pour savoir qui ils avaient croisé, vu, et toutes ces personnes là sont arrêtées pour 14 jours. Donc on se retrouve sans technique, sans administration, sans police. Pour l'administratif, ça va à peu près. Les personnels sont chez eux en arrêt maladie mais on est encore sous le régime du confinement, en télétravail avec des réceptions par téléphone. C'est pour le technique que c'est compliqué. Une galère, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer!"...

"Sans technique, sans administration, sans police... Une galère!" Jean Noëm Badenas, maire de Puisserguier Copier

Mesures fortes

Lui et d'autres élus se sont donc transformés en "homme couteau suisse" comme il dit. "Hier je ramassais les ordures, aujourd'hui j'arrose les fleurs et puis après j'irai en mairie pour organiser la rentrée de l'école". Car le 22 juin tous les enfants sont censés retrouver les salles de classe avec un protocole sanitaire allégé. "Je sais pas comment on va faire, souffle Jean-Noël Badenas. Mais bon c'est compréhensible. Mieux vaut traiter ça avec des mesures fortes que de voir repartir l'épidémie."

La mairie de Puisserguier devrait rouvrir le vendredi 26 juin.

En plus des affaires courantes, il faut préparer la rentrée de tous les enfants le 22 juin, explique le maire Jean Noël Badenas Copier