Coronavirus : prolongation jusqu'au 13 novembre des mesures de restrictions dans la Somme

Pas encore concerné par un couvre-feu nocturne, contrairement à huit grandes villes françaises dont Paris, Lille ou Rouen, la situation sanitaire continue de s'aggraver dans le département de la Somme.

Les bars et restaurants de la Somme continuent de fermer à minuit

Le taux d'incidence au coronavirus augmente : 124 personnes contaminées pour 100 000 habitants selon le dernier bilan du vendredi 16 octobre, contre 104 personnes contaminées pour 100 000 habitants le lundi 12 octobre.

Conséquence : la préfète de la Somme Muriel Nguyen a maintenu ce samedi les restrictions pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Avec notamment la prolongation de la limitation des horaires pour les bars et les restaurants. Comme depuis la fin septembre, les établissements continueront de fermer chaque soir à minuit, et non à 3h du matin.

Quelques modifications du protocole sanitaire

La préfecture de la Somme renforce aussi par petites touches le protocole sanitaire dans les restaurants et débits de boissons, en limitant le nombre de personnes par table : 6 maximum.

Autres mesures à suivre, la neutralisation d’un siège sur deux entre deux personnes ou entre deux familles ou groupe d’amis de 6 personnes maximum (au lieu de 10 auparavant) dans tous les lieux où l’on est assis comme les cinémas, les stades, les cirques, les salles de conférence, les lieux de culte, les salles de jeux, les casinos ou les hippodromes.

Sur la voie publique, interdiction toujours des rassemblements de plus de 6 personnes.

Le masque toujours obligatoire à Abbeville et Amiens

Pas de changement non plus pour le port du masque, obligatoire dans l'espace public des villes et lieux à forte densité de population, comme à Abbeville et Amiens. Pour rappel, le non-respect de l’obligation de port du masque expose les contrevenants à une amende de 135 euros et, en cas de récidive dans les 15 jours, à une amende de 1 500 euros.