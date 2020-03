Coronavirus : Puimisson fait sonner les cloches tous les soirs

Tous les soirs à 20h, les cloches de l'église de Puimisson, un petit village de 1.200 habitants près de Béziers (Hérault) sonnent pendant cinq minutes.

Une idée du maire Daniel Barthes : "J'ai pensé à faire sonner les cloches du village en soutien avec tous les soignants qui sont au front, mais aussi les caissières dans les supermarchés, les routiers, tous les gens qui travaillent encore pour faire tourner la France. Je me suis dit que se serait bien que nous aussi, élus, on fasse quelque chose en appui . Dans l'histoire, les cloches ont toujours sonné lors des moments importants comme à la Libération. Petit à petit dans le village, on entend les habitants applaudir, taper sur des casseroles, sur des tambours... C'est en train de prendre et c'est bien', se réjouit Daniel Barthès, le maire de Puimisson

Daniel Barthes explique pourquoi il fait sonner les cloches Copier

L'initiative se répand. D'autres villages comme Autignac ou Saint-Georges-d'Orques ont aussi décidé de faire sonner les cloches de leurs églises.

La municipalité fait des courses pour les habitants fragiles

Le maire a par ailleurs ressorti la liste des personnes vulnérables dressée l'été dernier lors de la canicule. Trois fois par semaine, une élue du village appelle ces personnes âgées pour avoir des nouvelles et un agent municipal est disponible pour faire leurs courses.

À partir de ce mardi, la mairie installe aussi un dépôt de pain.