Coronavirus : quand la fièvre frappe, "c'est comme un tigre qui vous attaque" raconte un patient guéri

Jean-Jacques Lester a pu rentrer chez lui mardi. Cet animateur de France Bleu Loire Océan à Nantes a été infecté par le coronavirus le 14 mars. Après 10 jours à l'hôpital de Rezé, il est sorti d'affaire et témoigne de la violences des symptômes et de la peur qui l'habite encore aujourd'hui.

Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?

Je me remets doucement. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris plusieurs années d'un coup, j'avance au ralenti. Je me sens vidé, mais le moral est bon, je me sens mieux chez moi ! Mais j'ai des peurs difficiles à maîtriser. J'ai la trouille que ça revienne, qu'une poussée de fièvre survienne. Et puis la peur de sortir. Je suis confiné depuis le 14 mars puisque j'avais des symptômes. Aujourd'hui, quand je vais faire des courses, j'ai un espèce de vertige, j'ai peur de m'évanouir, j'ai peur de conduire.

Que ressent-on quand on est atteint par le covid-19 ?

J'ai déjà eu des poussées de fièvre dans ma vie mais là, c'est beaucoup plus agressif. Je la compare à un tigre. Ils sont capables d'attendre longtemps pour tomber sur leur proie et quand ils le font c'est ultra-violent. C'était un peu ça. Il y a des moments vous vous sentez mieux et puis le tigre revient.

J'ai eu l'impression de recevoir des coups de partout, je n'arrivais plus à trouver une position dans le lit, j'avais mal, j'avais l'impression que ma peau brûlait littéralement et la tête comme un chaudron.

Pourquoi vous a-t-on prescrit de la chloroquine, ce médicament contre le paludisme, employé dans certains cas contre le covid-19 ?

La chloroquine est un traitement contre le paludisme qui peut avoir des effets secondaires très grave s'il est pris sans supervision. Un essai européen est en cours pour tenter d'en établir l'efficacité contre le coronavirus.

On m'a donné ça au moment où ils ne savaient plus quoi faire de moi, en quelque sorte. Normalement, au bout de dix jours ça va mieux ou alors vous allez en réa. Moi je restais dans le même état et les poussées de fièvre s'aggravaient. Les médecins ont décidé de me donner la chloroquine, en me surveillant de près. Tout a changé après la première prise. J'ai pris la dernière des 10 pilules aujourd'hui.

Jean-Jacques Lester répondait aux questions de Typhaine Morin le vendredi 3 avril 2020.