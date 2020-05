Coronavirus : quand la ville de Bourges dépanne les personnes isolées

Grâce à cette conciergerie, des agents de la ville effectuent régulièrement vos courses de première nécessité (dans la limite de 50 euros) : elles vont au supermarché, à la pharmacie ou à la poste, selon les besoins. La conciergerie de la mairie de Bourges effectue une dizaine de courses par jour grâce à trois agents volontaires : " On a beaucoup de personnes âgées qui nous appellent, mais pas seulement, détaille Florence Morin, coordinatrice de cette conciergerie. Il y a des personnes qui ont des craintes pour sortir mais aussi des gens en demande de contact social. Maintenant, on a nos habitués qui nous appellent à peu près à la même heure le matin. C'est assez sympathique."

Les demandes sont réparties chaque matin à 11H00 entre les agents de la conciergerie de la mairie de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les demandes sont réparties chaque matin à 11H00 entre les trois agents. En fonction des horaires qui sont précisés, chacun passe au domicile du référent. Laure ira faire quelques courses pour Patricia, bloquée à son domicile : " Je n'ai pas pu bouger depuis deux mois, faute d'avoir pu réparer ma voiture. J'ai besoin de bouteilles d'eau notamment. Ce sont des grosses courses que je ne peux pas transporter moi-même parce que je souffre de handicaps."

Laure, l'une des trois agents de la conciergerie de la mairie de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une demande ponctuelle pour Patricia qui n'a pas voulu importuner ses voisins. Généralement, ce sont des habitués que la conciergerie dépanne, faute de famille proche ou d'amis disponibles : " Ah ils sont heureux quand on arrive, notamment les personnes âgées, remarque Laure. Parfois, elles ont envie de discuter. Alors, je reste un peu plus longtemps que prévu, mais ça me fait plaisir. Ca me plait d'être utile et de pouvoir rendre service au travers de ce travail. C'est pour cela que j'ai été volontaire." Un bon moyen pour Laure d'occuper son temps disponible en attendant la réouverture des musées de Bourges où elle travaille habituellement. La conciergerie de la ville de Bourges restera ouverte au delà du déconfinement, toute la semaine du 11 mai : "Pas question d'abandonner brutalement, nos habitués. " rassure Florence Morin. La conciergerie municipale est disponible au 0800.400.805 (appel gratuit).