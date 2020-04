Arnaud Tinel est photographe au Havre, Matthieu Vermeulen est chanteur, musicien, et rouennais. Ils sont confinés comme tout le monde et comme ils trouvent parfois le temps long, ils ont mis leur talent au service d'une bonne cause : celle de nous faire sourire en cette période difficile.

Coronavirus : quand le confinement inspire les artistes normands pour le meilleur et pour le rire

Confinement oblige, les artistes utilisent internet pour se faire entendre ou voir en ce moment. La toile déborde de chansons et d'hommages au personnel médical mais d'autres utilisent leurs talents pour détendre un peu l'atmosphère en ces temps troublés. Arnaud Tinel est photographe et vit au Havre. Depuis le 17 mars, il est confiné lui aussi avec sa famille dans son appartement de la cité océane. Et plutôt que de se morfondre, il a transformé la contrainte en projet familial.

Çà nous fait un petit rythme.

La série "Sans contact", visible ici, met en scène sa femme et ses enfants dans des situations cocasses. Une photo, qu'il poste un jour sur deux sur son compte Instagram, sur des thèmes choisis en famille : une soirée mousse dans la salle de bains, une soirée "geeks" dans le salon, un atelier pâtisserie dans la cuisine. Et toute la famille y participe. "Ça nous fait un petit rythme" confie l'artiste havrais. Et la série a beaucoup de succès. En quinze jours, son compte Instagram est passé de 450 à 2800 abonnés !

L'une des mises en scène du photographe havrais Arnaud Tinel dans la cuisine familiale. - Copyright Arnaud Tinel/ Hans Lucas

Musicien et chanteur rouennais, Matthieu Vermeulen a composé une petite chanson sur son piano. "La chanson du confinement" est venue un peu comme ça, "et puis c'était surtout pour faire marrer tout le monde. C'est tellement anxiogène et dramatique" explique l'artiste qui a posté une vidéo sur Youtube.

La chanson évoque le quotidien d'un couple dont le mari aimerait bien profiter du confinement pour raviver la flamme. Mais le confinement dure deux ans et Marie-Thérèse ne cèdera pas. "Je suis bien content de l'avoir mise sur internet parce que les gens me disent que ça leur fait du bien".

Le confinement inspire d'ailleurs des artistes à travers toute la Normandie. C'est le cas notamment du photographe cherbourgeois François Dourlen, spécialiste du détournement de photos. L'un de ses photo-montages montrant une soignante en "Wonder woman" est reprise partout.

Cette photo prise par François Dourlen à Cherbourg avant la crise sanitaire a beaucoup de succès. - Copyright François Dourlen

Succès aussi sur la toile pour Brigitte Jean, photographe amateure caennaise, repérée pour ses jolies mises en scène.