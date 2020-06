Coronavirus: la crise sanitaire perturbe la fête des mères dans les Ehpad

"Bien sûr c'est symbolique, mais la fête des mères c'est important pour nous."

A la veille de la fête des mères, Catherine Sozeau-Mathieu ne cache pas sa tristesse de ne pas pouvoir voir sa maman agée de 94 ans, sa déception de ne pas pouvoir partager ne serait-ce qu'un petit moment auprès d'elle.

La retraitée réside depuis trois ans dans l'Ehpad "Les Bayles" à Isles en Haute-Vienne. L'établissement de 80 places, situé en zone verte et non touché directement par le Covid-19, applique toujours des mesures strictes concernant la sécurisation des visites des familles. Aux "Bayles" les familles peuvent voir leur proche sur rendez-vous, derrière un plexiglass sur un temps limité, des mesures qui ont été prises dans de nombreux établissements.

La fête des mères c'est symbolique mais important pour nous" la fille d'une résidente d'Ehpad

"Ma soeur s'y est rendue il y a peu et cela a été très compliqué avec ma maman qui n'entendait pas grand-chose" explique Catherine Sozeau-Mathieu. "Il n'est pas question de remettre en cause le savoir-faire des soignants très présents au plus fort de la crise, mais aujourd'hui le niveau de protection a changé et je ne comprends pas que l'on maintienne un tel niveau" s'indigne la puydômoise.

Comme beaucoup de personnes, elle s'inquiète aussi des conséquences de cet isolement de plusieurs semaines sur la santé de sa maman, atteinte d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer et qui se déplace en fauteuil.

"Nous craignons qu'avec ce manque de repères, de stimuli, elle ait perdu l'envie de vivre, on est très inquiets."

Difficulté de concilier sécurité et liberté

De son coté, l'établissement a rappelé à plusieurs reprises à la famille que les mesures sanitaires strictes s'appliquaient toujours sur place.

"Nous avons un protocole strict de l' Agence régionale de la Santé à faire respecter" assure Bruno Fontlup représentant de l'association des directeurs d'établissements pour personnes âgées. "On ne peut pas ouvrir les portes de nos établissements comme avant alors que le virus circule encore et que des cas nouveaux sont confirmés dans certains" explique le délégué. "Les familles ne nous pardonneraient pas d'avoir laissé le virus entrer".

(NDLR : sollicitée ce samedi la direction des "Bayles" n'a pas été en mesure de répondre à nos interrogations)