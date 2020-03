Coronavirus: quand les réseaux sociaux sont notre dernier lien avec l'extérieur

D'abord l'internet nous permet: le télétravail, les visioconférences, les cours en ligne, la lecture des journaux... Quant aux réseaux sociaux, aux multiples applications et autres logiciels de communication, ils nous permettent de rester en contact avec nos amis, réels ou virtuels, et avec nos proches, on pense alors à nos aînés qui sont parfois confinés dans leurs EHPAD et n'ont plus que la vidéo comme seule visite possible de leurs enfants ou petits-enfants!

Et puis tout est bon pour communiquer les infos pratiques qui concernent notre vie de tous les jours. Les commerçants qui livrent à domicile puisqu'ils ne peuvent plus venir sur les marchés, ou les restaurateurs qui proposent des plats à emporter pour limiter la casse quand ils ont dû fermer la porte de leurs établissements.

Parce qu'ils sont privés de marché les commerçants non sédentaires ont recours au système D et la municipalité d'Arras les soutient sur son compte Twiter - capture d'écran

A Grenay, dans l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, la ville a mis en place une "télé solidaire" sur son compte Facebook. Des petites vidéos mises en ligne chaque jour. Certaines sont publiées par des artistes connus comme Bertrand Cocq ou Jacques Bonnaffé, d'autres sont conçues par des habitants ou des associations locales, pour garder le lien.