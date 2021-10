Coronavirus : Quasi-stabilité des chiffres dans le Gard et en Lozère

Comme tous les mardis et vendredis l'ARS Occitanie publie son bulletin de l'épidémie de Covid dans la région, concernant le Gard et la Lozère il y a très peu de changements par rapport à vendredi.

"L'épidémie n'est pas terminée" prévient l'ARS Occitanie dans son bulletin en date du mardi 6 octobre :" Pour être protégés avant l'automne, les plus fragiles sont appelés dès maintenant à un rappel de vaccination : 127700 personnes l'ont déjà fait en Occitanie. Face aux virus, gardons les gestes barrières".

22 personnes en réanimation dans le Gard

Dans le Gard on compte une personne de moins à l'hôpital par rapport à vendredi 89 contre 90 il y a quatre jours. Concernant les réanimations on observe une légère hausse passant de 18 à 22 malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation. En Lozère, il n'y a pas de changements avec toujours une seule personne hospitalisée. Le taux d'incidence et 56,5 cas de Covid pour 100 000 habitants dans le Gard, et 28,8 en Lozère