Coronavirus : quatre drives de dépistage ouvrent à Toulouse ce vendredi pour renforcer le dispositif

Le virus circulant plus rapidement ces derniers jours, la préfecture de région et l'ARS annoncent un renforcement du dispositif de dépistage avec l'ouverture de quatre nouveaux drives à Toulouse. Les Toulousains peuvent s'y rendre sans avoir pris de rendez-vous et sans avoir d'ordonnance.