Quatre migrants et six policiers ont été testés positifs au Covid-19 dans le centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. De nombreuses associations réclament la fermeture de ces centres depuis le début du confinement.

Coronavirus : quatre migrants et six policiers contaminés dans un centre de rétention administrative à Paris

Quatre migrants ont été testés positifs au coronavirus au centre de rétention administrative (CRA) de Paris, situé dans le bois de Vincennes, ainsi que six policiers travaillant dans l'établissement. Une découverte qui oblige à confiner 51 agents de police. Après qu'un premier migrant a été testé positif le 9 avril, le tribunal administratif de Paris avait ordonné qu'aucun étranger ne soit placé dans ce centre dans les 14 prochains jours.

Un refus du Conseil d'État

Depuis le début du confinement, de nombreuses associations réclament la fermeture des CRA pour des raisons sanitaires. Saisi par différentes organisations, qui mettent en avant les difficultés à appliquer les gestes barrières et l'impossibilité de renvoyer les personnes retenues dans leurs pays, à cause de la fermeture des frontières, le Conseil d'État a refusé la fermeture des CRA. "C'est totalement incompréhensible", s'emporte Flor Tercero, présidente de l'Association pour le droit des étrangers (Adde).

"Cette situation crée une angoisse supplémentaire pour les personnes retenues, car elles ne savent pas ce qu'elle font là et savent qu'elles peuvent être contaminée à tout moment", précise cette avocate. Selon Flor Tercero, la décision du Conseil d'État est "critiquable" et "infondée quand on voit la situation du centre de rétention de Vincennes".

La préfecture de police de Paris "va mettre en œuvre la décontamination du site dans les meilleurs délais."