Coronavirus : que deviennent les sans-abri en Drôme-Ardèche ?

Les personnes à la rue dans la Drôme et en Ardèche sont particulièrement vulnérables en cette période de confinement total. Les associations ne sont plus toutes en mesure de les accueillir, certains bénévoles sont placés en quarantaine et la solidarité citoyenne est mise à rude épreuve.

"Nous sommes face à un dilemme, résume Michel Faure, vice-président de la Croix-Rouge de la Drôme. D'un côté nous devons poursuivre notre mission de solidarité, et de l'autre, nous devons protéger nos bénévoles et nos bénéficiaires". L'association a été contrainte de fermer l'Halte de nuit à Valence, qui permettait aux sans-abri de ne pas dormir dehors. L'activité de l'épicerie solidaire à destination des étudiants et des personnes âgées précaires est elle aussi suspendue. Six bénévoles de l'association ont été placés en quarantaine dans la Drôme. "La plupart de nos bénévoles sont des personnes âgées, elles ne peuvent plus sortir de chez elle pour les maraudes", ajoute Michel Faure.

Faire plus avec moins

Malgré le manque de bras, la Croix Rouge de la Drôme prévoit de multiplier les maraudes, pour compenser la fermeture de ses structures d'accueil. Les bénévoles disposent de masques, mais ce n'est pas suffisant. "Nous avons besoin de blouses jetables, comme celles qu'utilisent les peintres", précise le vice-président.

Incertitudes

Le Diaconat Protestant, présent dans la Drôme et en Ardèche, a choisi de maintenir son accueil de nuit, qui dispose de vingt-huit places à Valence. Les accueils de jour sont également ouverts, ce qui permet aux sans-abri de prendre une douche et un repas. "Nous sommes en service dégradé, nous devons réajuster nos services en permanence", tempère la directrice générale de l'association, Marie-Anne Laffond. Tous les bénévoles ont été renvoyés chez eux, seuls les salariés peuvent travailler. Impossible pour la directrice de savoir comment son association gérera cette crise sur la durée. Pour éviter la propagation du virus, les bénéficiaires sont filtrés. L'accès aux salles et aux douches est restreint, ce qui crée plus d’attente et donc plus de tensions.

Un gymnase mis à disposition par la préfecture ?

La préfecture de la Drôme envisage d’ouvrir un gymnase pour accueillir la nuit les personnes sans logement, mais rien n’est acté pour l'heure. “Cela va prendre plusieurs jours”, indique-t-on en préfecture. La promiscuité étant proscrite, il faut trouver un lieu adéquat, du personnel et surtout du matériel de protection.

Fragilisées, sur-sollicitées, les associations et les structures d'urgence sont néanmoins indispensables pour traverser la crise du coronavirus. La solidarité des citoyens est mise à rude épreuve : dans la rue, depuis ce lundi, les sans-abri ne croisent quasiment personne et se retrouvent, plus que jamais, isolés.