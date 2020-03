En cas de symptôme faisant penser au coronavirus, c'est à dire toux et fièvre, il ne faut plus appeler le 15 mais se tourner vers son généraliste. Problème : environ 25.000 sarthois se retrouvent chaque année sans médecin traitant. France Bleu Maine vous explique les mesures mises en place.

Coronavirus : que faire quand on n'a pas de médecin traitant?

En cas de doute, appelez le médecin généraliste le plus proche de chez vous

Pour éviter de surcharger les secours, depuis lundi, seuls les patients en situation d'urgence (fièvre toux vertiges essoufflement) doivent appeler le 15. Pour ceux qui ont un doute et souffrent uniquement de toux et fièvre, il faut contacter son médecin traitant.

Si vous n'en avez pas, comme environ 25.000 Sarthois, vous pouvez appeler le médecin généraliste le plus proche de chez vous. Votre consultation ne sera pas considérée comme étant "hors parcours médical" et vous pourrez donc être remboursé par la sécurité sociale.

Eviter l'afflux dans les cabinets médicaux

Si vous suivez un traitement long par exemple contre le diabète ou le cholestérol, il n'est désormais plus nécessaire d'aller chez le médecin pour renouveler votre ordonnance. Même périmée, votre prescription reste valable jusqu'au 31 mai. Cette mesure permet d'éviter l'afflux dans les cabinets médicaux.

Dans la même logique, pour éviter les encombrements dans la salle d’attente et restreindre la contamination, certains praticiens s’organisent. Ils proposent des créneaux horaires consacrés uniquement aux malades qui souffrent de syndromes grippaux, et donc potentiellement du coronavirus, et des zones blanches pour recevoir les autres patients.

Enfin les médecins sont incités à mettre en place des téléconsultations, tout se fait à distance sur internet via des plateformes spécialisées. Car le seul mot d’ordre pour enrayer l’épidémie, c’est de rester à la maison.

Pour toutes les questions liées au coronavirus, c'es le 0800 130 000.