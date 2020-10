Coronavirus : quelle attitude adopter en famille pour les vacances de la Toussaint ?

Les déplacements ne sont pas limités entre régions pour les vacances de la Toussaint, qui démarrent ce samedi. Le président Emmanuel Macron avait demandé aux Français mercredi soir lors de son interview télévisée de respecter"la règle des six" dans la sphère privée (hors membres d'un même foyer) et "de mettre des masques" même en famille.

Quels autres bons gestes adopter, notamment quand petits-enfants et grands-parents se retrouvent ? Réponse de Mathieu Revest, infectiologue et praticien au CHU de Rennes, invité d'"Une heure en France" sur France Bleu ce vendredi.

France Bleu : faut-il faire une croix sur les visites aux grands-parents pendant ces vacances ?

Mathieu Revest : "On part sur une épidémie qui va durer longtemps. Et il ne paraît pas concevable et même raisonnable de penser qu'on puisse séparer les petits-enfants et les grands-parents sur une longue période. Donc il faut réussir à faire qu'ils se rencontrent, mais avec des mesures de sécurité, parce que les personnes de plus de 65 ans sont plus à risque de déclencher des formes sévères de la maladie."

Le ministre de la Santé a préconisé de porter le masque même à l'intérieur de la maison si l'on voit ses grands-parents. On imagine qu'il ne parlait pas des jeunes enfants ?

"On sait que les très jeunes enfants sont très peu transmetteurs, de toute façon ce n'est pas possible de leur faire porter un masque, et cela ne fait pas courir un risque aux grands-parents de façon importante. Mais plus on avance en âge, plus d'une part c'est facile de porter un masque, et d'autre part c'est légitime parce que là on peut être transmetteur."

Qu'est-ce qu'on fait si notre enfant est malade ?

"Là c'est la situation où il faut s'abstenir de voir ses grands-parents, puisque la Covid, notamment chez les enfants, peut passer inaperçue, dans le sens où ça peut ressembler à n'importe quel rhume ou autre maladie virale hivernale. Donc si les enfants ont des symptômes, il ne faut surtout pas les faire rencontrer les grands-parents, et il faut attendre qu'ils aillent mieux."

Doit-on tous se protéger de la même façon ?

"Quand on est dans une région où le virus circule énormément il faut avoir beaucoup plus de précautions que si l'on est dans une région où il circule moins. L'autre élément est la durée de contact. Si on va voir ses grands-parents pour l'après-midi, c'est facile d'avoir des mesures de protection qui soient applicables, avec la distanciation, le masque, bien se laver les mains. Mais si on va vivre chez ses grands-parents pendant une semaine, c'est plus compliqué, donc il faut éviter les contacts trop rapprochés et prolongés, mais il ne faut pas se retenir de faire des bisous à ses grands-parents, il faut juste en faire moins que d'habitude."