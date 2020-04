Coronavirus : quel déconfinement pour les sportfs amateurs ?

La pratique amateur représente beaucoup de monde. En Vaucluse, l'Avenir club avignonnais compte 38 équipes de foot et 650 licenciés. Pour eux, les championnats sont terminés et même pour les plus petits, les U6 par exemple, la reprise ne se fera pas avant septembre dans le meilleur des cas.

Même pour les plus petits, la saison est terminée

Les 500 licencies de l'Avignon le Pontet Athlétisme aimeraient pourvoir reprendre leurs activités, faire des tours de piste ne devrait pas représenter de danger mais les responsables sont très prudents et attendent des consignes claires de la part de la fédération. La seule info officielle c'est que la validité des licences sera prolongée jusqu'à fin octobre. En revanche il se pourrait que l'accompagnement scolaire des enfants inoccupés puisse s’envisager, mais là aussi on ets encore dans le flou.

Les mini motards au paddock

Sport individuel par excellence la pratique motocycliste s'enseigne aussi aux plus jeunes mais ces pilotes en herbe vont devoir ranger leurs combinaisons en attendant des temps plus favorables.

Même la pratique de la natation est incertaine

Les nageurs et les triathlètes qui espèrent retrouver l'eau libre ou en piscine sont inquiets. Le gouvernement interdit pour l'instant l'accès aux plages et aux plans d'eau et celui-ci risque d'être limité et contrôlé cet été. Quant aux piscines si on prend exemple sur les Bouches-du-Rhône où le préfet vient d'interdire leur réouverture avant quelques semaines leur accès pourrait se révéler problématique. Ce qui posera aussi un problème pendant les grandes chaleurs de l'été mais d'un point de vue purement loisir cette fois.