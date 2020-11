Coronavirus : quelles activités sportives pourra-t-on pratiquer à chaque étape du déconfinement ?

Parmi les détails des différentes étapes du déconfinement présentés ce jeudi matin par Jean Castex et plusieurs ministres, la reprise progressive des activités sportives. Les enfants pourront à nouveau pratiquer des activités en intérieur mi- décembre, les adultes devront attendre le 15 janvier.

Dès ce samedi, il sera possible de pratiquer une activité sportive individuelle, pourvu que ce soit à l'extérieur.

Après les annonces d'Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex a détaillé ce jeudi les mesures d'allègement progressif du confinement entourés de cinq membres du gouvernement. Le déconfinement se fera en plusieurs étapes notamment pour la reprise des activités sportives. Avec notamment la réouverture des commerces ce samedi, et l'instauration d'un couvre-feu le 15 décembre et enfin la réouverture des restaurants à partir du 20 janvier, si la situation sanitaire continue de s'améliorer.

Une reprise des activités sportives en extérieur pour tous dès samedi

Dès ce samedi, il sera possible de se déplacer jusqu'à 20 km et les sportifs vont donc pouvoir reprendre une partie de leur activité dans la limite de trois heures par jour, en extérieur pour l'instant et pas en groupe. "Vous pourrez courir dans l'espace public ou pratiquer votre sport individuel dans un stade ou un terrain de sport découvert, comme par exemple le tennis, l'équitation, l'athlétisme ou le golf" a indiqué Jean Castex qui a également précisé que les sports nautiques sont concernés par cette mesure.

Les enfants pourront de la même manière à nouveau pratiquer les activités sportives extrascolaires en extérieur. En revanche, le sport dans les lieux clos et les sports "collectifs ou de contact" en extérieur restent interdits.

Pas d'ouverture des salles de sport avant le 20 janvier

A partir de la deuxième étape de ce déconfinement, le 15 décembre, les plus jeunes vont pouvoir reprendre les activités extrascolaires en intérieur. Pour les adultes, il faudra encore patienter, Jean Castex a précisé que les salles de sport ne rouvriront leurs portes que le 20 janvier.

Concernant les stations de ski, le Premier ministre a répété qu'elles ne pourraient pas ouvrir pour les vacances, à cause du risque de contamination mais aussi de "la situation des hôpitaux dans les stations concernées". Les remontées mécaniques et équipements collectifs seront fermés, mais "il sera loisible à chacun de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes", et des commerces autorisés à rouvrir a déclaré Jean Castex.