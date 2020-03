Coronavirus : quelles conséquences sur les spectacles et les concerts en Berry ?

Même si le Berry n'est pas directement touché par le virus, les conséquences de la crise mondiale se font ressentir jusque chez nous. Dans l'Indre et le Cher, les organisateurs de spectacles commencent à annuler des événements, et des intermittents se retrouvent sans travail.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Centre-Val-de-Loire ne compte que 17 cas avérés de coronavirus, et aucun en Berry. Mais les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus s'étendent jusque chez nous. Et certains secteurs commencent déjà à pâtir de la crise : il y a les voyagistes (comme Joubert Évasion, qui a perdu plus de 60 000 euros en mars), les hôteliers, le milieu sportif (la course cycliste du Paris-Nice ou encore les matchs du Tango Bourges Basket sont touchés), mais aussi le milieu culturel : dans l'Indre et le Cher, plusieurs organisateurs viennent de prendre la décision de reporter certains événements.

Quels événements culturels sont annulés ou reportés ?

À Bourges, le Palais d'Auron a annoncé, ce mardi, le report de plusieurs spectacles :

Le concert-hommage à Dire Straits et Supertramp, prévu ce samedi 14 mars, reporté à une date inconnue,

Le spectacle de l'humoriste Jérémy Ferrari, prévu le 2 avril et reporté le 30 juin,

Le spectacle d'Élodie Poux, prévu le 10 avril et reporté au 27 juin.

Un quatrième spectacle "va être reporté sûrement d'ici demain ou dans la semaine", précise Patrick Ponchon, le directeur de Jeanne & Louis Production, qui gère la salle des Rives d'Auron : celui d'Irish Celtic, prévu le 7 avril prochain.

À Châteauroux, le Mach36 a annoncé mardi après-midi le report du concert Celtic Legends, prévu le 21 mars, et reporté au 11 novembre. La salle de concerts précise sur sa page Facebook que les billets achetés resteront valables, et sont remboursables si besoin.

Quant au Printemps de Bourges, prévu du 21 au 26 avril, les organisateurs ne se prononcent pas pour l'heure. "Nous attendons d'en savoir plus", précisent-ils.

Pourquoi reporter les spectacles, et pas plutôt les maintenir en limitant le nombre de places ?

Parce que tout ne dépend pas des salles ! "Sur ce type de spectacles, nous fonctionnons à la manière des Zéniths, où nous louons la salle et des prestations aux artistes", explique Patrick Ponchon des Rives d'Auron. Le choix revient donc aux programmateurs des artistes - qui, eux-mêmes, doivent se plier aux directives du gouvernement.

En outre, certains concerts qui accueillent moins de 1000 personnes peuvent aussi être reportés, s'ils font partie d'une tournée et que les programmateurs choisissent de reporter l'ensemble des représentations.

Quelles conséquences chez les professionnels du spectacle ?

Des tournées reportées, c'est aussi du travail en moins pour les intermittents du spectacle, comme Frédéric Mardon. Ce Castelroussin de 33 ans est ingénieur lumière, et il devait accompagner la tournée du chanteur Dadju (pour les non-initiés, c'est le frère de Maître Gims) pour sa tournée de cinq semaines. "On devait commencer le 7 mars à Marseille et poursuivre jusqu'au 4 avril, avec 18 concerts au total en passant par Rouen, Montpellier, Caen... Toute la tournée a été reportée", explique Frédéric Mardon, car les concerts étaient bien au-delà de la jauge autorisée par le gouvernement. "Marseille, la première date était pleine avec 8500 personnes, je crois. Dans beaucoup de salles, on était entre 6000 et 7000, voir plus."

Et Frédéric ne partait pas seul avec Dadju : "On devait être 30 personnes sur la route pendant cinq semaines, plus les musiciens, les chauffeurs de bus et de camion, le prestataire qui devait nous louer le matériel, il y a aussi les Zéniths qui paient du personnel, des agents de sécurité... Rien que dans notre milieu, ce coronavirus concerne beaucoup de monde. Alors je n'ose pas imaginer ce que ça peut engendrer dans les autres métiers."