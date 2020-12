Coronavirus : quelles étapes avant le premier vaccin en France ?

La première campagne de vaccination contre le coronavirus débutera dimanche en France dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents". C'est ce qu'a annoncé mardi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran, au lendemain du feu vert donné par l'UE pour le vaccin de Pfizer et BioNTech.

Acheminement, contrôles de sûreté, recommandations d'utilisation : que va-t-il se passer en France avant les premières vaccinations dimanche ? On fait le point.

L'avis de la Haute autorité de santé

L'autorisation de mise sur le marché, accordée lundi par l'Union européenne, au vaccin développé par l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTech lui ouvre les portes des 27 pays de l'UE, mais chaque Etat est maître de ses procédures.

En France, la Haute autorité de santé doit rendre ce jeudi, à la veille de Noël, son avis sur ce vaccin. Elle dira s'il "s'intègre dans la stratégie vaccinale telle qu'elle a été recommandée" ou "avec quelles réserves".

La HAS a déjà diffusé ses recommandations, sur les personnes prioritaires pour la vaccination ou encore l'organisation de la campagne. Un avis spécifique doit toutefois être rendu pour chaque vaccin, pour tenir compte de leurs caractéristiques : efficacité contre la transmission du virus ou seulement protection contre la maladie, profil de risque, conditions de conservation, etc.

De nouveaux contrôles sanitaires

Comme pour tous les vaccins, une étape supplémentaire de contrôle est réalisée pour garantir la qualité et la sûreté des doses. En parallèle des contrôles effectués par le fabricant lui-même, un laboratoire de contrôle officiel de l'Union européenne va "recevoir des échantillons pour contrôler leur contenu et leur performance. Et si tout va bien, les 'libérer'", a expliqué la directrice générale de l'Agence du médicament (ANSM), au Parisien.

Pour le vaccin de Pfizer/BioNTech, ces contrôles seront réalisés par le laboratoire de l'institut allemand Paul-Ehrlich, qui délivrera un "certificat" valable "pour tous les pays membres de l'UE", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Un acheminement compliqué et sous haute surveillance

L'acheminement du vaccin Pfizer/BioNTech est compliqué en raison des conditions de conservation de ce produit. Il doit en effet être stocké à "ultra-basse température" (environ -70°C). La "chaîne logistique (...) est opérationnelle pour démarrer dès la fin de cette semaine la vaccination", a assuré lundi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"L'approvisionnement du vaccin pour l'Europe sera assuré par les sites de production de Pfizer en Belgique (Puurs) et de BioNTech en Allemagne. (...) Les doses arriveront par route pour la France hexagonale et par avion pour les territoires d'Outre-Mer", a indiqué le laboratoire américain à l'AFP. Pour faciliter le transport, les deux fabricants ont conçu un conteneur d'expédition isotherme qui "peut maintenir la température pendant 10 jours sans être ouvert" et "jusqu'à 30 jours" en renouvelant la glace carbonique qui le remplit.

"On est prêts", a déclaré ce mercredi le directeur des activités vaccin chez Pfizer France, invité de franceinfo. "On va tout faire pour que le 27, toutes les doses soient mises à disposition du plus grand nombre", a souligné David Lepoittevin. "Les vaccins sont toujours dans l'usine de Purse en Belgique" pour le moment dans l'attente de "la confirmation et les dernières autorisations".

Les doses seront transportées vers "une centaine de sites avec des congélateurs dédiés, qui seront la plupart du temps des sites hospitaliers, à raison d'environ un par département, pour pouvoir vacciner l'ensemble des établissements (pour personnes âgées) qui sont en lien avec ces hôpitaux", a détaillé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran. Il y aura également "six plateformes logistiques réparties de façon homogène sur le territoire", qui approvisionneront les Ehpad.

L'acheminement et le stockage des vaccins contre le Covid-19 sont placés sous haute surveillance. Les itinéraires des camions seront notamment tenus secret jusqu'au dernier moment, tout comme les lieux de stockage. Les autorités craignent en effet les vols, les actes de malveillance ou encore des actions de militants anti-vaccin.

Le premier vacciné en France

La première campagne de vaccination concernera donc "quelques dizaines de résidents" d'Ehpad, selon Olivier Véran, dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées.

En Ile-de-France, les pensionnaires de la maison de retraite de l'hôpital René-Muret de Sevran seront les premiers à recevoir le vaccin. Un autre établissement sera concerné en Bourgogne Franche-Comté "et puis éventuellement un troisième qui est en discussion", a ajouté le ministre de la Santé, invité du journal de 20H sur TF1 mardi soir.

Les établissements devront avoir recueilli le consentement des patients ou de leur entourage et organisé une consultation médicale pré-vaccinale.