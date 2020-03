Coronavirus : quelles mesures en Normandie ?

Alors que l'épidémie de coronavirus Covid-19 s'étend en France, le préfet de la région Normandie, Pierre-André Durand, la directrice de l'Agence régionale de santé, Christine Gardel et la rectrice de l'Académie Christine Gavini-Chevet, s'expriment ce vendredi lors d'un point presse en préfecture, à Rouen, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron pour endiguer l'épidémie de coronavirus Covid-19 en France.

Suivez leur conférence de presse en direct ici.

Ce qu'il faut retenir

Sur le front de la santé

97 personnes sont contaminées en Normandie ce vendredi, soit 29 de plus que la veille. Deux personnes sont hospitalisées en réanimation. L'Agence régionale de santé recherche en priorité les personnes fragiles ayant été en contact avec les patients contaminés, pour décider ou non de leur hospitalisation.

Le nombre de cas va "augmenter considérablement", prévient la directrice de l'ARS. Toutes les interventions de santé qui ne sont pas prioritaires seront donc reportées pour soulager les établissements de santé.

Sur l'école et l'université

Les écoles, collèges, lycées et universités fermeront à partir de lundi. "Les élèves sont peu touchés par la maladie, en revanche ils sont fortement vecteur de propagation du virus", indique la rectrice de l'Académie Christine Gavini-Chevet. "Nous souhaitons la continuité des apprentissages, puisque nous allons vers plusieurs semaines de non-accueil des élèves".

La continuité pédagogique pourra prendre trois formes pour les élèves : des documents laissés aux élèves via les environnements numériques de travail (plateformes en ligne), le dispositif "Ma classe à la maison" du CNED, ou la classe virtuelle d'un professeur à distance. Des évaluations à distance pourront avoir lieu.

Pour les concours ou examens des étudiants, les élèves seront davantage éloignés les uns des autres, indique la rectrice.

Un dispositif d'accueil sera mis en place pour les enfants des personnels de santé de Normandie.

Sur les rassemblements interdits

Le préfet de région a précisé les contours de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, annoncée ce vendredi par Edouard Philippe : les établissements ayant la capacité d'accueil de plus de 100 personnes, "comme les boîtes de nuit", n'auront pas à fermer, mais "il est de la responsabilité des gérants" de ne pas accueillir plus de 100 personnes à la fois. Les spectacles de plus de 100 personnes doivent aussi être annulés. Quant aux mariages ou obsèques, il s'agit "de recommandations" plus que d'interdictions. "On invite les organisateurs à être attentifs, notamment aux regroupements de personnes". Les marches ou rassemblements sociaux comme des manifestations ne seront pas interdits, mais là encore le préfet en appelle à la "responsabilité des organisateurs".

Sur les municipales

En ce qui concerne les municipales, des directives ont été communiquées aux mairie. Le préfet préconise aux habitants qui iront voter d'apporter leur propre stylo, en revanche il assure qu'il n'y a pas de risque de contamination via le bulletin de vote.

Sur l'économie

"Il y a une démarche volontariste pour essayer d'accompagner au mieux nos entreprises", assure aussi le préfet de région.

"Des échanges sont en cours pour toutes les problématiques frontalières", indique-t-il également.