Coronavirus : quelles sont les conséquences psychologiques du confinement ?

Les Français confinés à cause du corovavirus

Alors que la France continue de combattre la propagation du coronavirus, le Premier ministre réfléchi à la sortie du confinement imposé aux Français depuis le 17 mars. Pour Edouard Philippe "nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement général et absolu, en une fois et pour tout le monde". Il a évoqué "un déconfinement qui serait régionalisé" et "sujet à une politique de tests, en fonction, qui sait, de classes d'âge", espérant présenter une ébauche de stratégie "dans les jours qui viennent".

Un confinement, et en quelque sorte une privation de liberté qui n'est pas sans conséquence pour les Français confinés chez eux. Pour Abdel Boudoukha, Docteur en Psychologie à l’Université de Nantes, le fait d'avoir à nouveau prolongé la période de confinement qui était initialement de quinze jours au départ, provoque un sentiment "d'incertitude", un problème "désagréable qui peut entraîner des conséquences sur le plan psychologique".

Selon lui, "psychologiquement, il aurait été préférable de donner un grand temps au confinement dès le départ et de le diminuer éventuellement plutôt que l'inverse".

Abdel Boudoukha estime que "les politiciens ont été très mal à l'aise pour prendre cette décision. Ils ne se sentaient pas dire aux Français, maintenant ça va être six semaines de confinement". Pour le Docteur en Psychologie, "la façon dont les infos ont été transmises ont laissé de la place à de l'incertitude alors qu'il y en a déjà beaucoup". "Dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, il est naturel d'avoir des pensées négatives et des craintes. Il faut essayer d’adopter une vision optimiste. Nous avons déjà survécu à des crises mondiales et cela aussi finira par passer".

"L'anxiété peut déboucher sur un comportement agressif"

"Cette restriction de mouvement imposée par le confinement n'est pas la même si on est seul, en couple, avec ou sans enfants. Au bout d'un moment on est dans une situation classique des animaux dans une cage. Si l'anxiété est trop grande, ça entraîne une dérégulation sur le plan des émotions qui va déboucher sur un comportement agressif. Il est impératif de définir des espaces pour chacun et avoir des temps individuels, de pouvoir souffler, se reposer".

Le scientifique nantais insiste aussi sur la communication à l'intérieur du foyer.

Il est aussi impératif de fixer "une limite à la quantité d'informations que vous lisez sur internet ; vous pouvez choisir de fixer une limite de 30 minutes par jour par exemple. Réfléchissez également au meilleur moment pour faire cette activité, par exemple, lire des nouvelles inquiétantes juste avant de se coucher ne paraît pas judicieux, cela peut perturber le sommeil. Il est également conseillé de pratiquer des exercices de relaxation et de méditation.

Et lorsque l'on sortira du confinement ?

"Pendant plusieurs mois on restera dans une période de transition" poursuit Abdel Boudoukha. Une fois que le confinement sera levé, beaucoup iront faire la fête, "ça pourra parfois se traduire par des comportements impulsifs". Il faudra aussi gérer les conséquences économiques de cette crise".