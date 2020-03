Coronavirus : quelles sont les manifestations annulées ou reportées en Dordogne ?

Vous vous demandez quels événements sont reportés ou non en Dordogne à cause du coronavirus ? France Bleu Périgord vous aide a faire le point sur ce qui est maintenu, annulé, reporté ou non dans notre département suite aux annonces du gouvernement qui limite les rassemblements de plus 1.000 personnes dans un endroit clos pour éviter la propagation du coronavirus.

Cette mesure est valable jusqu'au 15 avril prochain.

Les spectacles au Palio de Boulazac reportés

La plus grande salle de Dordogne, le Palio de Boulazac, voit plusieurs de ses spectacles annulés et reportés à cause de ces mesures gouvernementales.

Le spectacle de Messmer prévu ce vendredi 13 mars 2020 est décalé au 18 avril 2021.

Le concert de Claudio Capéo prévu le vendredi 20 mars est reporté au 13 juin de cette année.

La tournée de Stars 80 qui devait s'arrêter au Palio le 17 juin est décalée au 15 avril 2021.

A chaque fois, si vous aviez déjà acheté vos billets, ils sont valables pour ces nouvelles dates. Si jamais, vous n'êtes pas disponible, les billets peuvent être remboursés avant le 30 avril dans les points de vente habituels.

Le Salon de la Collection annulé à Bergerac

Le Salon de la Collection prévu le dimanche 22 mars, salle Anatole France à Bergerac est annulé. Les Collectionneurs Bergeracois ont décidé d'annuler cette 32e édition.

Dans les départements voisins

Au Zénith de Limoges en Haute-Vienne

La venue de Jean-Louis Aubert au Zénith de Limoges ce vendredi 13 mars est reporté au 27 janvier 2021.

Le spectacle de The Rabeats prévu le samedi 14 mars est décalé au 22 janvier 2021.

Le concert de Christophe Maé programmé le 19 mars est reporté au 29 octobre 2020.

Le concert d'Alain Souchon prévu le 3 avril est reporté au 11 septembre 2020.

Le spectacle du Lac des Cygnes est décalé au 2 octobre 2020.

A l'Arkena Arena de Floirac en Gironde

La quasi totalité des concerts prévus jusqu'en juin à l'Arkena Arena de Floirac en Gironde sont annulés ou reportés.

Le spectacle d'Age Tendre prévu le 13 mars est annulé.

Le spectacle de Messmer prévu le 14 mars est reporté au 17 avril 2021.

Le concert d'Alain Souchon programmé le 15 mars est reporté.

Le spectacle Dadju prévu le 18 mars est décalé au 16 octobre 2020.

Le concert de Christophe Maé prévu le 20 mars 2020 est reporté au 26 octobre 2020.

Le concert de Claudio Capéo programmé le 21 mars est décalé au 12 juin 2020.

Le spectacle de Keen'V prévu le 22 mars est annulé sans report.

Le spectacle du Grand Bleu programmé le 25 mars est annulé et une date de report est à l'étude selon la société de production.

Gims qui devait être sur scène le 26 mars prochain est reporté au 3 juin 2020.

Le concert de Jean-Louis Aubert prévu le 8 avril est reporté au 22 octobre 2020.

Le concert de M prévu le 8 mai 2020 est reporté au 18 septembre 2020.

Le spectacle "Mon premier Lac des Cygnes" prévu le 13 juin 2020 est annulé sans report.

Pour tous les autres spectacles prévus à l'Arkena Arena, s'ils ne figurent pas dans la liste c'est que rien n'a été décidé à ce jour.

Pour les autres salles de spectacles en Gironde, la liste des annulations et des reports est à retrouver ici.

Salons reportés en Gironde

Le Salon des Vignerons Indépendants qui devait se tenir du vendredi 20 au lundi 23 mars au Parc des Expositions de Bordeaux est annulé et reporté au mois de juin, du 19 au 21.

Le Salon de l'apprentissage et des métiers qui devait se tenir au Hangar 14 le 13 mars est annulé et reporté à une date ultérieure qu'on ne connait pas encore.

La première édition du Salon du Jardin prévue du 20 au 21 mars au Parc des Expositions est reportée à l'année prochaine.