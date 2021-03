En raison de la hausse des contaminations de coronavirus et de la vigilance renforcée en Savoie et en Haute-Savoie, les préfectures annoncent de nouvelles mesures, comme la fermeture des centres commerciaux de plus de 10.000 m² , l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique.

Coronavirus : quelles sont les mesures renforcées en Savoie et en Haute-Savoie ?

Vigilance renforcée en Pays de Savoie depuis le 25 mars, les deux préfectures mettent en place de nouvelles mesures à partir de samedi pour lutter contre le Covid-19.

En Haute-Savoie, le taux d'incidence est actuellement de 279,7 cas pour 100.000 habitants et a augmenté de 60% en seulement deux semaines mais le coronavirus circule désormais plus en Savoie. Dans le département, le taux d'incidence a augmenté d'environ 55% sur la même période et culmine désormais à 288 cas pour 100.000 habitants d'après le directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé.

Savoie : les galeries marchandes de plus de 10.000 m² fermées

Dans le département de la Savoie, les centres commerciaux de plus de 10.000 m² resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Cinq galeries marchandes sont concernées. Mais à l'intérieur, pourront rester ouverts les commerces alimentaires, les pharmacies et les services publics comme La Poste.

Les restaurants de restauration rapide en revanche fermeront leurs portes. La vente à emporter n'est plus admise, seule la livraison restera possible pour ces enseignes. Décision du préfet, Pascal Bolot, pour "en rester là" et "tout faire" pour ne pas "rentrer dans le club des départements en alerte maximale".

Les autres mesures en Pays de Savoie

La consommation d'alcool sur la voie publique est désormais interdite dans tout le département de la Haute-Savoie. En Savoie, la mesure est valable uniquement dans les villes de Chambéry et d'Aix-les-Bains.

À partir de lundi, les braderies, brocantes, vides greniers et les marchés non-alimentaires sont désormais interdits. Seule une tolérance est accordée pour les marchés prévus ce weekend.

En Savoie, les livraisons après 22H00 sont désormais interdites. Le but, "éviter des moments de convivialité qui dureraient trop longtemps et qui seraient prolongés par des livraisons" explique Pascal Bolot, le prefet. Interdiction également de diffuser "de la musique amplifiée", pour éviter les rassemblements sur la voie publique.

Toutes ces mesures feront l'objet d'un "contrôle strict" par les forces de l'ordre indique la préfecture et ce dès samedi.