Coronavirus - Quelles déchetteries sont ouvertes au public pendant le confinement en Bourgogne-Franche-Comté ?

Suite à l'autorisation du gouvernement, les déchetteries rouvrent partiellement et sous conditions en France durant le confinement. Retrouvez ici les informations utiles sur les airs de dépôts près de chez vous dans le Doubs, en Côte-d'Or, dans l'Yonne et dans le territoire de Belfort.

Vous profitez de votre confinement pour faire votre nettoyage de printemps à la maison, ou pour tout ratisser dans le jardin. Chouette idée, mais où va-t-on pouvoir mettre tous ces déchets ? Depuis le début du confinement toutes les déchetteries sont fermées au public, elles sont désormais autorisées à ouvrir par la préfecture, sous certaines conditions. Découvrez les modalités pour vous débarrasser de vos encombrants en Bourgogne-Franche-Comté.

Comment procéder ?

Vérifiez d'abord sur le site internet de votre communauté de communes, si une déchetterie près de chez vous est ouverte et ses modalités. Une règle vaut pour toutes : vous devez vous munir de votre attestation de sortie dérogatoire. Cochez-y la case : "déplacement pour effectuer des achats de première nécessité," comme si vous alliez faire vos courses. N'oubliez pas votre carte d'identité et votre carte de déchetterie, afin de justifier que vous dépendez bien de cette communauté de communes.

En revanche si aucune déchetterie n'est ouverte près de chez vous, vous ne devez surtout pas laisser vos encombrants dans la nature, ni sur le trottoir, et encore moins faire brûler tout ça dans le jardin. Dans ce cas là donc, un peu de patience : stockez vos encombrants chez vous jusqu'à la fin du confinement.

Dans l'Yonne

Communauté de Communes de l'Agglomération Migennoise

L'aire de stockage des déchets verts de Charmoy/Epineau les Voves (pont de la Bouvette) est ouverte de 09h00 à 12h30 sans rendez-vous: les lundis, mardis, jeudis, et vendredi.

La déchetterie d'Epineau les Voves est accessible uniquement sur rendez-vous le mercredi de 09h00 à 12h30. Rendez-vous à prendre auprès du standard de la CCAM (03 86 92 66 85) pour les cas urgents uniquement (ex: déménagement, vide de maison suite décès, etc). Retrouvez toutes les informations sur le site de la communauté de communes.

Communauté de communes Serein et Armance

Celle de Brienon / Armançon est ouverte les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis : de 10h à 12h, puis de 14h à 18h. Celle de Seignelay est ouverte les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis de 10h à 12h, puis de 14h à 18h. Et enfin vous pouvez vous rendre à celle Saint-Florentin, du lundi au samedi aux mêmes horaires. Les particuliers peuvent accéder aux déchetteries du territoire sous certaines conditions, que vous retrouvez directement sur le site de la communauté de communes.

Communauté de Communes Yonne Nord

Les deux déchèteries de la Communauté de communes : Pont sur Yonne et Villeneuve la Guyard rouvriront leurs portes le lundi 20 avril aux jours et heures habituels. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la CCYN.

La communauté de Communes d'Avallon-Vezelay-Morvan cherche aussi à rouvrir deux de ses déchetteries, à condition d'être en mesure de protéger ses agents, "et par conséquent les usagers, en leur fournissant tout le matériel de protection : masques, gants, gel". A condition également d'avoir la garantie que les prestataires assurent le retrait des bennes et autres contenants. La réouverture n'est donc pas prononcée pour l'instant.

Dans le Doubs

Le Sybert (Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets) élabore un maillage sur tout le territoire, soit Grand Besançon Métropole et la Communauté de communes de Loue Lison ou du Val Marnaysien. Les dépôts de tous types de déchets pourront s'y faire uniquement sur rendez-vous. Pour plus d'informations sur les déchetteries près de chez vous, rendez-vous sur leur page Facebook, ou directement sur le site Sybert.

En Côte-d'Or

A Travoisy, le site ouvrira à partir du mardi 14 avril, de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf le dimanche. A Nolay, la déchetterie ouvrira de 14h à 19h, tous les jours, sauf les samedis (de 9h à 12h et de 14h à 19h), la déchetterie est fermée les mardis et dimanches. Les demandes se font au 06 75 27 98 24 ou par mail à l’adresse suivante : dechets@beaunecoteetsud.com en précisant votre nom, adresse et le détail de son dépôt.

La communauté de communes de Gevrey Chambertin et de Nuits-Saint-Georges

Les particuliers peuvent y déposer les déchets verts, cartons et déchets non recyclables. Pour les professionnels, même chose ainsi que les métaux divers et gravas en quantité limitée. En cas de gros volumes, il est conseillé d'appeler pour annoncer ce que l'on souhaite déposer : les prestataires aussi ont cessé leur activité et les bennes ne peuvent pas être évacuées comme d'habitude.

Dans le territoire de Belfort

Pour l'instant à notre connaissance, aucune déchèterie n'est ouverte dans le département. Vous pouvez suivre l'actualité directement auprès de votre commune, ou sur le site de l'agglomération du Grand Belfort.

