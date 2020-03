Coronavirus : quels services proposent les mairies du Loiret

A Montargis

La mairie met à disposition des administrés en libre-service devant l'entrée de la mairie aux horaires habituels d'ouverture des attestations de déplacement. Une permanence téléphonique reste ouverte pour tous les services au 02 38 95 10 00. Une distribution de colis alimentaires sera effectuée la semaine prochaine par la ville de Montargis sur le site des Restos du Cœur. Cette distribution sera faite au bénéfice des 230 familles inscrites aux Restos du Cœur.

À partir de lundi 23 mars, les enfants des soignants seront accueillis à l’école Génébrier, et le mercredi en centre de loisirs de 8h à 18h. Pour les enfants des soignants en crèche, ceux-ci sont accueillis au multi-accueil Dom Pèdre, Avenue Cochery. Le réseau des assistantes maternelles (RAM) peut accueillir les enfants des soignants également, contact : ma.lemoine@montargis.fr.

Le marché alimentaire continue à se dérouler le samedi matin, Place de la République et le mercredi matin place Girodet. Le CCAS maintient sa permanence. Un service de courses à la demande sera effectué pour les personnes qui ne peuvent absolument pas se déplacer, après évaluation du CCAS (02 38 93 39 62). Les services restent joignables par mail, pour connaître les adresses consulter le site internet www.montargis.fr (la mairie, rubrique les services municipaux

A Pithiviers

Un accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30, au 02.38.30.08.77. Même si l’accueil téléphonique reste ouvert, il est recommandé, pour ceux qui le peuvent, de formuler les demandes par le canal de messagerie instantanée de la page Facebook « Ville de Pithiviers ».

La cuisine municipale assure la confection des repas et le service de portage à domicile avec toutes les précautions nécessaires prises lors de la remise des glacières aux bénéficiaires.

Aucune répression du stationnement réglementé ni de mise en fourrière mais il est demandé aux conducteurs de ne pas se garer sur les places réservées aux marchés alimentaires (Place des halles le mercredi et le samedi et Place Maurice Ravel le vendredi).

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) garde le contact téléphonique avec les personnes les plus fragiles et vulnérables et assure également les urgences alimentaires, sous conditions de ressources, en délivrant des bons alimentaires le mercredi après midi et le vendredi matin sur rendez-vous.

Pour les actes civils, la priorité est donnée aux actes liés aux opérations funéraires. Les demandes d'actes sont à faire : par courrier postal (mairie de Pithiviers - BP 706 - 45307 PITHIVIERS CEDEX), par télécopie envoyée au 02.38.30.89.59, par internet à l'adresse www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N359, uniquement par COMEDEC pour les demandes de Notaires. Les démarches liées à l'état-civil peuvent être également réalisées par internet à l'adresse www.pithiviers.fr/fr/information/82895/etat-civil

Enfin, du côté de la direction de l'action culturelle, les spectacles prévus au théâtre sont reportés à la fin de l'année. Conservez bien vos billets, ils seront toujours valables. Le site internet de la médiathèque (https://mediatheque.pithiviers.fr/) est mis à jour et continue d' informer sur l'actualité littéraire, cinématographique, musicale. Si vous êtes inscrits à la médiathèque, n'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire à LOIRETEK (bibliothèque numérique de la médiathèque départementale du Loiret). Vous avez accès à des films en streaming, des CDs, des revues, de la littérature, des formations.... et il y a même une plateforme dédiée aux enfants. Rendez vous sur le site de LOIRETEK (www.loiretek.fr), inscrivez-vous et nous validerons votre inscription à distance.