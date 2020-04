Coronavirus : quels sont les bureaux de postes ouverts dès le 20 avril en Auvergne ?

Alors que nous sommes entrés dans le deuxième mois de confinement, La Poste annonce adapter son activité. Dès lundi 20 avril, l'entreprise va ouvrir de nouveaux bureaux de Poste, dont certains dans des zones isolées, tenus par des facteurs-guichetiers. Les horaires aussi seront adaptés.

Dans l'Allier

Cette semaine, 37 bureaux seront ouverts, soit 10 de plus que d'ordinaire. Attention, ils sont ouverts à des horaires variables.

Bellenaves,

Bellerive-sur-Allier,

Cérilly,

Ainay-le-Château,

Montmarrault,

Néris-les-Bains,

Varennes-sur-Allier,

Yzeure,

Il faut ajouter les bureaux de poste de Bezenet et de Saint-Rémy-en-Rollat, tenus par un facteur-guichetier les mercredi, jeudi et vendredi, en complément de sa tournée. Pour les autres bureaux de poste, ils restent ouverts aux horaires habituels, à savoir 9h-12h et 14h-17h pour la semaine, et 9h-12h pour le samedi.

Bourbon l'Archambault

Commentry

Cusset

Domérat

Gannat

Lapalisse

Montluçon Chateau

Moulins Les Mariniers

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vichy

Montluçon République

Avec des jours d’ouverture variables :

Dompierre-sur-Besbre

Gannay-sur-Loire

Avermes

Abrest

Doyet

Broût-Vernet

Dans le Cantal

Dès lundi, 25 bureaux seront ouverts, soit 7 bureaux de poste supplémentaires.

Cela concerne :

Aurillac Marmiers

Saint-Mamet-La-Salvetat

Saint-Paul-des-Landes

Saint-Martin-Valmeroux

Pleaux

Champs-sur-Tarentaine

A noter que le bureau de poste de Lafeuillade-en-Vezie sera ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il sera tenu par un facteur-guichetier, en complément de sa tournée.

Bien évidemment, les bureaux de poste habituels restent ouverts. Cela concerne :

Aurillac Jordanne

Mauriac

Maurs

Saint Flour

Murat

Massiac

Vic-sur-Cère

Riom-ès-Montagne

Larroquebrou

Montsalvy

Jussac

Naucelles

Ydes

Neussargues Moissac

Sansac de Marmiesse

Salers

Neuveglise

En Haute Loire

29 bureaux seront ouverts cette semaine soit 4 bureaux de poste supplémentaires :

Saint-Paulien

Saint-Julien-Chapteuil

Vals-près-le-Puy

Rosières

Restent ouverts :

Brioude

Brives-Charensac

Monistrol-sur-Loire

Le Puy-en-Velay Les Carmes

Yssingeaux

Craponne-sur-Arzon

Sainte-Florine

Saugues

Le Monastier-sur-Gazeille

Costaros

Pradelles

Langeac

Loudes

Landos

Aurec-sur-Loire

Monfaucon-en-Velay

Le Chambon-sur-Lignon

Enfin, voici les bureaux de postes qui seront tenus par un facteur-guichetier :

Pradelles

Saint-Pal-de-Mons

Solignac-sur-Loire

Mazet-Saint-Voy

Coubon

Lempdes-sur-Allagnon

Vergongheon

Dans le Puy-de-Dôme

61 bureaux seront ouverts cette semaine soit 17 bureaux de poste supplémentaires :

Chateaugay

Clermont-Ferrand La Glacière

Manzat

Pontaumur

Giat

Les Ancizes-Comps

Maringues

Beaumont

Lezoux

Courpière

Ardes

Sauxillanges

Le Mont-Dore

Orcines

Ceyrat

Mezel

Dallet

Restent ouverts :

Ambert

Aubière

Billom

La Bourboule

Brassac Les Mines

Chamalières Europe

Chatel-Guyon

Clermont-Ferrand Saint-Eloi

Clermont-Ferrand Place Gaillard

Clermont-Ferrand Saint-Jacques

Clermont-Ferrand Neyrat

Cournon d'Auvergne

Gerzat

Issoire

Lempdes

Les Martres-de-Veyre

Riom

Thiers Le Moûtier

Avec des jours d’ouverture variables :

Besse-et-Saint-Anastaise

Tauves

Rochefort-Montagne

Pontgibaud

Saint-Eloy-les-Mines

Egliseneuve d'Entraigue

Les Martres d'Artière

Job

Blanzat

Saint-Anthème

Viverols

Aydat

Aulnat

Royat

Manzat

Saint-Dier-d'Auvergne

Le Cendre

Vic-le-Compte

La Monnerie-le-Montel

Puy-Guillaume

Cunlhat

Vernet-la-Varenne

Champeix

Bourg-Lastic

Messeix

Saint-Beauzire

A noter qu'il existe, dans chaque département d'Auvergne, des "points de contacts partenaires", agences communales et relais. Il en existe 217 dans toute notre région.