Coronavirus : quels sont les marchés ouverts en Moselle ?

En raison de l'épidémie de coronavirus, les marchés, couverts ou non, sont interdits. Cependant, la préfecture de Moselle a accordé une dérogation à 13 communes du département. Elles sont donc autorisées à ouvrir des marchés alimentaires à condition que "des contrôles soient mis en place" et que les gestes barrières soient respectés.

Les villes et communes qui bénéficient d'une autorisation :

Ars-sur-Moselle

Corny-sur-Moselle

Freyming

Fixem

Metz

Le Ban-Saint-Martin

Laquenexy

Phalsbourg

Saint-Avold

Sarrebourg

Sarreguemines

Terville

Verny

Port de gants et attestation pour les commerçants

"Les commerçants devront être munis d'une attestation de déplacement dérogatoire à titre professionnel, et les clients d'une attestation de déplacement dérogatoire dûment renseignée. Les règles de distanciation sociale et les gestes barrières (pas de contact direct entre le commerçant et les clients, ni entre clients, port de gants pour le commerçant) devront être respectés", précise la préfecture de la Moselle. Elle rappelle que le respect de ces consignes revient au maire.