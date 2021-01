Coronavirus : Cher, Côte-d'Or, Bas-Rhin, les départements qui voient leur couvre-feu avancé à 18h

Le premier Ministre l'avait annoncé ce jeudi pour faire face à une situation sanitaire "devenue plus fragile au cours des dernières semaines", plusieurs départements vont voir leur couvre-feu avancé à 18h à partir de dimanche et au moins jusqu'au 20 janvier. Pour le département du Bas-Rhin, la décision a été officialisée par la préfecture ce vendredi et ce samedi c'est la préfecture du Haut-Rhin qui annonce à son tour l'avancement du couvre-feu à 18h à cause de la circulation active du virus et de la situation des services hospitaliers toujours "tendue."

Le Cher et la Côte-d'Or mais pas la Haute-Savoie

Ce samedi matin, le Cher a lui aussi officialisé le passage au couvre-feu à 18h dans le département en raison de la circulation importante du virus tout comme le département voisin l'Allier. C'est aussi le cas en Côte-d'Or où la décision était attendue, la préfecture l'a annoncé dans un communiqué. Le président du Conseil départemental François Sauvadet a de son côté estimé que la mesure doit être adaptée à la concentration de population des zones concernées.

En revanche, il n'y aura pas d'abaissement à 18h couvre-feu en Haute-Savoie. Alors que le département figurait sur la liste des secteurs susceptibles d’être concernés, le choix du statu quo a été fait après une demande unanime des élus locaux. D'autres départements pourraient être concernés, comme l'Allier, l'Yonne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, la liste définitive sera connue dans la journée de samedi.

La point sur l'épidémie ce samedi

Près de 20.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures en France, selon les données publiées vendredi par Santé publique France qui s'inquiète d'un possible rebond de l'épidémie. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est toujours en hausse, à 6% (contre 5,7% jeudi et 3,8% vendredi dernier). Le nombre de patients hospitalisés s'élève à 24.377, soit 71 de moins que le total de la veille, le nombre de malades en réanimation est de 2.606, soit 33 de plus que la veille, avec 245 nouvelles admissions en 24 heures.

Avec 281 nouveaux décès à l'hôpital en 24h et une mise à jour des décès en Ehpad (plus de 300 morts dans ces structures depuis mardi), la maladie a désormais tué 67.431 personnes, dont 46.815 à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie.

Ce vendredi, les Etats-Unis ont enregistré un nouveau record de contaminations avec près de 290.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. ans le même temps, le pays, confronté à une flambée de l'épidémie, a déploré 3.676 morts de la maladie.