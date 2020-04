Coronavirus : Radio France se mobilise pour, et avec, les soignants de l'AP-HP

Vous les entendez tous les jours, ou presque, sur l'antenne de France Bleu Paris, les soignants de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sont en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Radio France se mobilise pour les soutenir et les accompagner dans leur quotidien.

Création de la webradio ”Culture et compagnie” par France Culture

En quelques jours, France Culture a conçu une webradio dédiée à accompagner les patients atteints par le COVID-19 et hospitalisés, y compris en isolement dans les services d’hospitalisation longue durée. Elle offre aux personnes malades un accompagnement précieux dans cette épreuve, avec une variété de contenus apaisants et divertissants, choisie avec les équipes de l’AP-HP et composée de lectures, d’émissions de découverte ou encore de programmes de relaxation et de méditation.

Une collaboration éditoriale inédite avec franceinfo

À l’occasion d’une Journée Spéciale, les journalistes de franceinfo feront découvrir les coulisses du travail des équipes d’un hôpital de l’AP-HP qui se battent pour sauver des vies pendant cette crise sanitaire. Cette journée sera le coup d’envoi d’un dispositif éditorial spécial pour mettre à l’honneur les soignants des hôpitaux de l’AP-HP.

Chaque jour à 20h, leurs témoignages nous éclaireront sur leur engagement, leurs espoirs, leurs doutes mais aussi leur émotion en entendant l’hommage que leur rendent les Français en applaudissant à leurs fenêtres.

Des témoignages qui feront aussi l’objet d’une série de podcasts, en partenariat avec l’AP-HP.

Des appels aux dons sur France Bleu Paris, France Inter et franceinfo : "Tous unis contre le virus"

Entre le 26 mars et le 31 mars, Radio France a diffusé des appels à la générosité sur France Inter, franceinfo et France Bleu Paris pour la collecte de dons de l’AP-HP, la Fondation de France et l’Institut Pasteur, au profit des personnels soignants, des chercheurs et des personnes vulnérables grâce à de multiples appels à la générosité. Plus de 15 millions d'euros ont été récoltés.

Pour poursuivre la solidarité, France Inter proposera le dimanche 12 avril un Jeu des 1000 euros grand format avec des duos composés d’auditeurs, d’anciens gagnants et des voix de l’antenne. L’ensemble des gains seront reversés à l’alliance « Tous unis contre le virus ».