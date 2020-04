Coronavirus : rappel des règles de sorties

Depuis trois semaines, les règles du confinement n'ont cessé de se modifier et d'évoluer. Pas toujours évident donc de savoir ce qu'il est permis ou pas de faire. Alors, pour être sûr de respecter le confinement et ne pas prendre d'amende, munis de votre attestation de déplacement dérogatoire, petit rappel des règles élémentaires.

Vous pouvez sortir de chez vous pour plusieurs raisons impérieuses, raisons de santé, garde d'enfants ou de personnes âgées. Mais vous pouvez aussi sortir votre chien ou faire du sport. Dans ce cas, les règles sont claires : c'est seul ou avec vos enfants, et dans votre quartier.

Pour le ravitaillement, la situation est un peu différente. Dans la théorie, les mêmes règles s'appliquent. Mais concrètement, il est permis d'aller beaucoup plus loin pour trouver les produits de première nécessité (cela comprend nourriture, produits d'hygiène, retrait d'espèces ou plein de carburant). Dépasser le kilomètre autorisé est donc possible surtout que tout le monde n'a pas les moyens de faire les courses de la semaine, dans une petite épicerie, souvent plus chère que les grandes ou moyennes surfaces.

Il est bien sûr possible de circuler – et même en covoiturage - pour aller travailler.

Il vous est, en revanche, interdit de changer de lieu de confinement, de partir en vacances ou simplement de passer d'une résidence principale à une résidence secondaire, de l'appartement en ville à la maison au village. Mais si vous y avez un potager, il vous sera possible d'aller en récolter les fruits et légumes, en cochant la case achat de première nécessité sur votre attestation.

Enfin, impossible de voyager en bateau sans une dérogation spéciale de la préfecture. Les liaisons aériennes, elles, ne nécessitent, pour le moment, qu'une attestation classique dûment remplie et comme toujours une raison impérieuse.