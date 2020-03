Coronavirus : réécoutez l'émission spéciale avec le Préfet du Territoire de Belfort

Municipales, écoles fermées, garde d'enfants, aide aux commerçants... Pendant près d'une heure ce samedi, de 8h à 9h, David Philot, le Préfet du Territoire de Belfort a répondu aux nombreuses questions des auditeurs de France Bleu Belfort Montbéliard lors d'une émission spéciale dans nos studios consacrée à l'épidémie de coronavirus. Près de 200 auditeurs ont appelé le standard pour interpeller le Préfet. Voici ce qu'il faut retenir de cette émission.

Peut-on aller faire ses courses ?

Pendant au moins un mois, au moins jusqu'au 15 avril, les rassemblements de plus de 50 personnes en milieu "clos et confiné" sont désormais interdits par arrêté préfectoral dans le Doubs, le Territoire de Belfort et sur la communauté de communes du pays d'Héricourt. Peut-on malgré tout aller faire ses courses ? "Oui", répond David Philot, "cette mesure n'empêche pas d'aller dans les supermarchés, simplement il faut que les organisations commerciales veillent à organiser les flux, pour que les gens ne restent pas longtemps collés les uns contre les autres, notamment au niveau des caisses".

Nous n'avons aucune pénurie sur les aliments

"Je rappelle que nous n'avons aucune pénurie sur les aliments, je crois qu'il faut continuer à vivre, les magasins sont approvisionnés tout à fait normalement, la vie continue", tient à rappeler le Préfet, alors que ces derniers jours, de nombreux clients se sont rués dans les supermarchés de la région pour acheter des produits de première nécessité.

"Et les clients qui continuent de toucher le pain, qui tâtent les fruits et légumes ?", s'interroge cet auditeur. "On en est vraiment rendu à l'esprit de responsabilité de chacun", rappelle David Philot. "Le meilleur garant de la santé collective c'est chacun d'entre nous, on ne va pas prendre des arrêtés pour tout (...) il y a lieu, quand les gens font leurs courses, de se comporter de façon civique, il faut maintenir les distances, ce n'est pas utile de manipuler les aliments à la queue leuleu, c'est une condition pour que tout le monde soit rassuré, c'est notre responsabilité à tous".

Interrogé par un auditeur sur les cérémonies funéraires, le Préfet rappelle que les obsèques ne sont pas concernées par cet arrêté, "tout en veillant à limiter le nombre de participants et à fractionner les cérémonies". Pareil pour l'exercice des cultes. "Beaucoup de cultes ne se tiennent plus, la Grande Mosquée de Belfort a par exemple arrêté la prière du vendredi", a-t-il précisé.

Les réunions de famille et les mariages autorisés ?

"J'ai une réunion de famille les 4 et 5 avril à Chenebier (Haute-Saône) à la salle communale", l'interpelle un autre auditeur. "On sera entre 60 et 70 personnes, est-ce qu'on rentre dans les critères ?". "Nous avons pris une limitation à 50 personnes en milieu clos, toutefois il y a des exceptions", rappelle le Préfet, "notamment pour les cérémonies et les réunions familiales, donc oui, je dirais, ça peut se tenir, ce n'est pas interdit par l'arrêté".

"Simplement, même si c'est la famille, ce n'est pas le moment de se faire la bise à l'entrée, de faire la bise à la grand-mère, il faut du bon sens et respecter les gestes barrière (...) il faut en tirer des conséquences dans nos comportements individuels, on n'organise pas demain un mariage de la même façon qu'il y a trois mois, c'est du bon sens".

Quand on est à table, on essaye de protéger nos personnes âgées, il faut les tenir éloigner des enfants, parce que les enfants ne respectent pas les gestes barrière, c'est bien pour ça qu'on ferme les écoles (le Préfet)

Plusieurs auditeurs s'interrogent sur les critères de fermeture : les piscines du Grand Belfort sont fermées, mais la patinoire reste ouverte. Les salles de concert sont fermées, mais pas le cinéma. Pourquoi ces différences d'un lieu à l'autre ? "On a beaucoup discuté avec les élus sur la base du bon sens, demain il ne sera pas possible en tout état de cause dans un lieu clos d'avoir plus de 50 personnes en même temps, si c'est le cas dans la patinoire ce ne sera pas possible avec le seuil que j'ai pris dans mon arrêté", répond David Philot.

Des aides à domicile qui interviennent sans masque

Un auditeur, qui raconte le quotidien d'un proche handicapé, explique que son aide à domicile intervient sans masque. Plusieurs structures du Nord Franche-Comté, comme les associations Domicile 90, Arc-en-Ciel Services, Colchique, réclament en effet des équipements de protection. "Il est possible que cette situation soit prise en compte dans les jours qui viennent, en tout les cas on y travaille, j'ai des échanges très poussés sur ce sujet avec l'Agence Régionale de Santé", explique le Préfet. "L'ARS s'occupe de toutes ces questions de gestion de stocks et (prendra) toutes les mesures nécessaires, je laisserai le soin à l'ARS de le dire le moment venu".

Comment faire pour faire garder ses enfants ?

"Pour toutes les professions qui gèrent la crise sanitaire (agents des Ehpad, médecins, infirmiers, pharmaciens, aide-soignants, ambulanciers, établissements médicaux-sociaux, du public ou du privé...), les modes de garde sont maintenus", précise David Philot. "Pour ces métiers, et pour ces métiers uniquement, les collèges et les écoles seront ouverts lundi, avec pas plus de 8 à 10 enfants par groupe". Important : les parents concernés doivent fournir un justificatif sur la profession exercée ainsi qu'une attestation de l'employeur indiquant que l'autre parent ne peut pas garder l'enfant.

Et pour les autres parents ? Peut-on faire garder les petits-enfants par les grands-parents ? "C'est quelque chose qu'il faut quand même éviter, je sais bien que c'est contraignant", indique le Préfet, invitant plutôt à "jouer sur les solidarités familiales et de voisinage". "Dans le Haut-Rhin, par exemple, une maman garde ses enfants et ceux des voisins". Le Préfet rappelle que "les assistantes maternelles agréées ont toujours le droit de garde des enfants dans des seuils limités, pas plus de 10 enfants". Le site internet monenfant.fr recense à ce jour l'ensemble des assistantes maternelles disponibles, localité par localité.

Quand les écoles vont-elles pouvoir rouvrir ?

"On va surmonter cette épidémie, ça va prendre probablement quelques semaines, je ne suis ni médecin, ni épidémiologiste, je ne sais pas vous dire quand les universités, écoles, collèges seront rouverts, ce n'est pas de ma responsabilité", indique David Philot. "Une des priorités est de permettre des cours à distance, ce qui n'est pas systématiquement facile dans un certain nombre d'endroits, quand il n'y a pas la fibre, ces cas-là seront étudiés plus particulièrement". "On essaiera de maintenir les examens, mais ce sujet dépend du ministre de l'éducation nationale, il prendra toutes les mesures et nous en informera".

Quelles mesures pour les commerçants ?

Face à la crise qui touche de nombreuses entreprises du Nord Franche-Comté, notamment la filière événementielle (baisse de la clientèle, annulation d'événements, problèmes d'approvisionnement...), le Préfet rappelle que des mesures fortes ont été annoncées à court terme : délais accordés sur le paiement des charges fiscales et sociales, échéances de mars reportées sans aucune formalité, renforcement des mesures d'accompagnement sur le chômage partiel...

"Aujourd'hui, le remboursement de l'activité partielle prise en charge par l'Etat, c'est 70% du SMIC brut; demain, ce sera beaucoup plus, ça va être renforcé, on attend encore des précisions", précise le Préfet. "Bruno Le Maire a également évoqué un fond de solidarité dans des cas très précis de forte détresse pour certaines entreprises". Un plan de relance de l'économie est également à l'étude et devrait être précisé d'ici l'été.

"J'ai mis en place une cellule de veille aux entreprises", ajoute David Philot, en lien "avec le directeur départemental des finances publiques, avec la médiation du crédit Banque de France, pour faire la médiation avec les banques et avec les Urssaf, pour qu'on examine les situations individuelles et qu'on mobilise nos outils en temps réel et de manière individuelle".

Vendredi soir, le Conseil régional a également annoncé débloquer 80 millions d'euros, mis à disposition des entreprises "pour régler les problèmes de trésorerie immédiate" (garantie, prêt, différé de remboursement).

Des bureaux de vote sécurisés

Fallait-il maintenir les élections municipales ? "Oui, il est évidemment vital de maintenir une vie démocratique dans notre pays", insiste le Préfet du Territoire de Belfort, qui se veut rassurant sur le déroulement du scrutin. "On a pris toutes les mesures nécessaires, avec des marquages au sol, des solutions lavantes, des points d'eau (...) pour le contrôle d'identité, on n'est pas obligés de toucher les papiers, ça peut se faire en contrôle visuel, on n'est pas non plus obligés de tamponner la carte d'électeur, ce n'est pas indispensable, et pour les personnes âgées, il y a un système de coupe file". Les électeurs sont également invités à venir avec leur propre stylo.

Si les personnes âgées ne peuvent pas se déplacer ? "On peut encore voter par procuration" rappelle le Préfet. "Dans votre brigade de gendarmerie, au commissariat ou au tribunal judiciaire, vous pouvez y aller toute la journée ce samedi". "Nous avons même organisé des votes par procuration en se rendant au domicile des personnes, en particulier les personnes très âgées qui s'inquiètent pour leur santé", explique-t-il.

"Cette semaine, il y a eu plusieurs dizaines de cas où nos gendarmes, nos policiers se sont rendus au domicile pour établir la procuration, il suffit d'une attestation sur l'honneur de la personne, pas besoin d'avoir un certificat médical". Et si il n'y a pas assez d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote ? "Je mets en demeure les organisateurs d'y pourvoir, et si cette mise en demeure restait vaine, nous avons des fonctionnaires qui prendraient le relais, mais ce n'est pas souhaitable et jusqu'à présent je n'ai pas d'alerte", indique le Préfet.

Sur le nombre de cas déclarés

Le Territoire de Belfort est "dans une zone de circulation active du virus, qui va du Bas-Rhin jusqu'au Doubs", insiste David Philot. "Nous sommes dans le Territoire de Belfort au-delà du fameux seuil de 10 cas pour 100.000 habitants, il y a une vingtaine de personnes détectées, mais je ne donnerai pas de chiffre précis". "On ne rappellera jamais assez les gestes barrières", conclut-il. "Il faut vraiment cesser de se donner de solides poignées de main, des embrassades, il faut mettre en place des nettoyages dans les lieux de travail, c'est aussi simple que de l'eau de javel".

Pour suivre la situation au plus près, David Philot rappelle qu'il organise "une réunion deux fois par jour en Préfecture", et maintient des "contacts en continu" avec les Préfets du Doubs, de Haute-Saône, Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Selon le dernier bilan de l'ARS, 272 personnes étaient atteintes par le Covid-19 ce vendredi en Bourgogne Franche-Comté. On déplore à ce jour 5 décès dans la région, et 15 patients hospitalisés en réanimation. Près de trois-quart des patients sont suivis à domicile.

