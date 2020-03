Coronavirus : réécoutez l'interview du préfet de la Manche Gérard Gavory

Samedi soir, les mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 se sont durcies. Le Premier ministre a ordonné la fermeture de tous les commerces "non essentiels" au quotidien des Français. Le préfet de la Manche, Gérard Gavory, a apporté des précisions sur ces mesures, ce dimanche.

La France est officiellement passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, ce qui signifie que le virus se propage de manière active. Le nombre de cas a doublé en quelques jours.

Les Français sont désormais appelés à rester chez eux au maximum et tous les commerces non essentiels sont fermés depuis samedi minuit. Cela concerne les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, les cinémas... Seuls les épiceries, supermarchés, les banques et les pharmacies restent ouverts.

Le préfet de la Manche Gérard Gavory était en direct sur France Bleu Cotentin ce dimanche matin. Réécoutez son interview.