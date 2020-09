Coronavirus : regain "maîtrisé" de l'épidémie en Haute-Vienne, pour l'instant

Alors que les cas de coronavirus explosent en France depuis la fin des vacances d'été, les indicateurs sont également orientés à la hausse en Haute-Vienne, mais de façon plus mesurée qu'au niveau national ou régional. "Ce n'est pas une croissance exponentielle, mais c'est une croissance quand même" résume le Préfet de Haute-Vienne Seymour Morsi, qui appelle à "faire gaffe" et à maintenir la vigilance.

Les deux critères le plus couramment observés sont en effet orientés à la hausse : la semaine dernière, 3% des tests pratiqués en Haute-Vienne se sont révélés positifs, la moyenne en Nouvelle Aquitaine étant de 5%. Pour ce qui est du taux d'incidence, qui mesure lui le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, il oscillait de 27 à 30 ces derniers jours. Un chiffre qu'il faut comparer à la moyenne régionale qui est de 64. Pour le seul département de la Gironde, le chiffre monte à 151...

Un public plus jeune, plus hétérogène, et dans la majorité des cas non-symptomatiques

Quant au profil des personnes positives, il évolue lui aussi sur le modèle de ce qui est constaté au niveau national. "Oui, le public a changé", explique François Négrier, le responsable de l'ARS (Agence Régionale de Santé) en Haute-Vienne, "c'est un _public plus jeune, plus hétérogène, et dans la majorité des cas ce sont des personnes non-symptomatiques qui sont positives_, ce qui fait bien sûr remonter nos résultats en terme d'incidence et de taux de positivité". Globalement, "c'est une situation qui évolue, mais qui reste maîtrisée" juge François Négrier.

Deux clusters, assez restreints, ont aussi été identifiés ces derniers jours, l'un de cinq cas au sein d'un Ehpad de Saint Yriex, et l'autre de quatre cas détectés au sein de l'Afpa, l'organisme de formation professionnelle. A chaque fois bien sûr, toutes les personnes concernées ont été isolées et les cas contacts tracés. A ce jour enfin, les formes graves de Covid-19 en Haute-Vienne restent limitées : 5 personnes touchées par le coronavirus sont hospitalisées à Limoges, dont une en réanimation.

Dans les établissements scolaires, une seule classe fermée en Limousin

En milieu scolaire, la situation semble, à ce jour, également assez rassurante. "La rentrée est réussie" a résumé la Rectrice d'Académie de Limoges, Anne Laude, qui, une semaine après le retour en classe, a dressé le bilan suivant : aucun établissement fermé, une classe de primaire fermée (à l'école Madoumier à Limoges), et à ce jour 14 cas positifs, 8 chez les personnels et 6 chez les élèves, dans les trois départements de l'Académie. C'est heureusement "minime rapporté aux 800 établissements, aux 102.000 élèves et aux 10.000 personnels de l'Académie", explique la Rectrice, qui estime par ailleurs que l'Education Nationale sera en mesure de remplacer des enseignants éventuellement touchés. Anne Laude parle d'une "_possibilité de remplacement supérieure à celle de l'année dernière_, pour une simple et bonne raison, c'est que dans l'Académie, on a perdu 740 élèves élèves et on a 25 postes supplémentaires, ce qui veut dire que, en global, on a une capacité de 60 enseignants en plus" a-t-elle conclu.