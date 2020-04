Coronavirus : le député Régis Juanico estime que les Stéphanois n'ont pas à subir "les caprices du maire"

"On assiste à une sorte de concours Lépine des arrêtés municipaux, un peu partout en France" : Régis Juanico, accuse le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau de "gesticulation politique", après la publications de deux nouveaux arrêtés municipaux censés mieux faire respecter le confinement. "Quand vous avez un maire qui fait des points presse quotidiens sur la crise sanitaire, eh bien au bout de trois semaines, il ne sait plus quoi dire et il annonce des bêtises", assène le député de la Loire.

La bêtise, en occurrence, selon Régis Juanico, c'est cette interdiction de sortir pour avoir une activité sportive dans les rues de Saint-Etienne, comme le footing, entre 9 heures et 21 heures, à l'image de l'arrêté pris dans la capitale. "A Paris, on a constaté que la restriction d'horaires a contribué à concentrer davantage de monde et de coureurs aux heures autorisées, le matin et le soir", poursuit le député ligérien.

"Je ne vois pas pourquoi les Stéphanois seraient quasiment les seuls en France à subir les caprices d'un maire" - Régis Juanicon député de la Loire (Génération.s)

Régis Juanico se refuse à faire une comparaison entre les deux villes puisque les Stéphanois ont, selon lui, "tout le loisir de pratiquer une activité sportive autour de chez eux dans un rayon d'un kilomètre sans être les uns sur les autres". Rien à voir donc avec les joggeurs parisiens qui se massent sur les bords de Seine. "Pourquoi pas alors interdire la marche rapide? Ils ont la même transpiration que certains coureurs", s'agace encore le député ligérien. Le député de la Loire dit vouloir se rapprocher du préfet du département pour vérifier que cet arrêté a bien les "bases légales suffisantes" et qu'il ne porte pas atteinte à des règles nationales.