Coronavirus : rejoignez la réserve ESMS 36 !

Le département de l'Indre lance un appel à ceux qui voudraient rejoindre la réserve des établissements et services qui interviennent au quotidien auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Dans la lutte contre le COVID19, les professionnels des établissements et services qui interviennent au quotidien auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont en première ligne.

Aider des personnes vulnérables

Les personnes âgées et celles en situation de handicap sont déjà fragiles « en temps normal », l'épidémie de coronavirus les expose encore davantage.

Le personnel soignant est, lui aussi, susceptible de tomber malade, ou d’être empêché de pouvoir poursuivre leur activité.

Si ces professionnels de la santé ne peuvent plus assurer leur fonction à domicile ou en établissement, les personnes âgées ou en situation de handicap risquent de mourir, non pas tant du COVID19, mais de manque de soins, de dénutrition, ou simplement du fait que leur situation de santé se dégrade sans que personne ne le voit notamment quand elles sont isolées à domicile.

Quelle que soit votre qualification et votre situation actuelle, votre aide peut être déterminante, sous réserve évidemment d’être vous même en bonne santé.

Si vous souhaitez pouvoir aider, rejoignez la « réserve ESMS 36 »

Pour cela, remplissez le formulaire ci-dessous ou téléchargez la fiche de renseignements sur le site du département de l'Indre complétez-là et renvoyez-là à cette adresse mail DPDS-reserveESMS@indre.fr

Elle sera transmise aux établissements et services se trouvant le plus près de chez vous.

Ils vous contacteront selon leurs besoins et vos propositions et fixeront avec vous les modalités de votre aide.