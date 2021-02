Coronavirus : Renaud Muselier dévoile son plan anti-covid pour le 06 sur France Bleu Azur

Renaud Muselier le président de la région prend des mesures contre la covid qui touche les Alpes-Maritimes. Il a dévoilé ses priorités sur France Bleu Azur ce mercredi matin.

Objectif 1 / tout faire pour garder les 55 lycées ouverts.

30.600 lycéens dans 55 lycées se verront proposer un dépistage dès le retour en cours. Une opération similaire aura lieu dans les sites universitaires encore ouverts pendant les vacances, mais aussi dans les résidences universitaires CROUS – 40.000 étudiants concernés.

Objectif 2 / Venir en aide avec des masques FFP2

Le président de la région Sud souhaite généraliser le port du masque FFP2 dans les zones où l’épidémie remonte en flèche ! Il estime qu'ils sont "plus filtrants et plus efficaces, et permettront de limiter la circulation du virus."

40.000 seront remis à la Métropole de Nice, 40.000 au Département des Alpes-Maritimes dès cette semaine.

La semaine prochaine, 200.000 FFP2 supplémentaires seront distribués aux communes des Alpes-Maritimes, aux hôpitaux, aux professionnels de santé et aux entreprises, en lien avec l’Agence régionale de Santé et les associations patronales.

Objectif 3 / Accélérer la vaccination

35.000 doses arriveront ces deux prochaines semaines + les 3000 promises par Olivier Veran.

Objectif 4 / Gratuité des transports régionaux pour aller se faire vacciner

La gratuite se fera sur présentation de la pièce d’identité (+ de 75 ans), de la carte professionnelle (soignants), ou de l’ordonnance (personnes à risque)

Enfin la semaine prochaine, le Vaccinobus de la Région sera mis à la disposition des Alpes-Maritimes pour aider à emmener le vaccin dans les territoires ruraux.

Pour les commerces qui vont devoir fermer le week-end avec le confinement, la Région a réabondé de 51 millions d’€ les dispositifs d’aide pour répondre à l’urgence de ces sociétés.