Coronavirus : rentrée du primaire à Albi le 14 mai avec seulement 500 élèves sur 3200

La maire d’Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, insiste : "Le travail que nous avons accompli est immense. Le protocole sanitaire est très complexe. Mais nous devions nous y atteler. Et il faut faire les choses progressivement." Un protocole qui sera donc appliquée au plus près dans toutes les écoles albigeoises dès le jeudi 14 mai jour de l'arrivée des premiers enfants..

A partir du 14 mai, seuls les CP et les CM2 (dont les parents le voudront) seront accueillis en classe. Certains des autres élèves et notamment, ceux dont les parents exercent des professions prioritaires, seront accueillis en classe par des professeurs, mais pour des temps de garderie.

Ces enfants prioritaires et les CP et les CM2 représentent donc 500 élèves qui seront présents dans les 13 écoles publiques de la ville.

La maire d’Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil : «Le travail que nous avons accompli est immense." © Radio France - SM

Roulement tous les deux jours

Une seconde phase débutera le 29 mai. L’idée c’est alors de tirer les enseignements de ces premières journées de classe pour peut-être accueillir alors d’autres enfants. Les élèves ne seront de toute façon pas plus de 15 dans les classes. Et ils pourraient ne venir à l’école que 2 jours par semaine pour organiser des roulements.

La cantine sera ouverte mais en mode simplifié. Un plat chaud et un dessert pour que le temps de repas soit plus court. Des goûters seront proposés le matin et l’après-midi pour que l’équilibre alimentaire puisse être respecté. La mairie va aussi assurer le périscolaire de 7 h 30 et 18 h 30 dans la mesure où les parents font des demandes "raisonnables".

Tous les enseignants auront un masque fourni par l’Éducation nationale. Le personnel non-enseignant a aussi un masque qui a été commandé par la ville.