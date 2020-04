Coronavirus: réouverture de grandes enseignes de bricolage dans la métropole bordelaise

L'enseigne Leroy Merlin est l'une des premières à rouvrir ses espaces intérieurs au public. Dans la métropole bordelaise, ses deux magasins de Mérignac et Bouliac sont accessibles du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. Jusqu'à maintenant, la clientèle ne pouvait s'y rendre que pour récupérer des produits commandés à l'avance. Il est donc possible de se promener de nouveau dans les rayons mais dans des conditions très strictes de respect des règles sanitaires:

-files d'attente extérieures pour réguler l'entrée dans le magasin

-circuit en sens unique pour éviter les croisements

-mise à disposition de gel hydroalcoolique

-salariés équipés de visières, de masques et de gants

Et cette liste n'est pas exhaustive.

Une réouverture sous surveillance

"Aujourd'hui, l'interprétation du décret (sur l'ouverture des commerces) est un peu plus large, explique Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité en Nouvelle-Aquitaine; c'est-à-dire que le magasin est complètement ouvert et qu'il est possible de faire des achats pour le public. Evidemment, c'est toujours sous les conditions de respect des distances de sécurité et des autres mesures en vigueur depuis le début de cette période de confinement." Des magasins ont déjà été verbalisés en Gironde pour non respect des règles de sécurité sanitaire.

Sans aller forcément jusqu'à la répression , les pouvoirs publics veillent au grain. "Les forces de l'ordre sont aussi là pour faire de la prévention, précise Angélique Rocher-Bedjoudjou, directrice de cabinet de la préfète de Gironde; des contacts sont pris avec les responsables de magasins, ceux de la sécurité aussi, quand on sent que les règles ne sont pas respectées. Sans aller jusqu'à la verbalisation, on n'hésite pas à revenir vers eux et on travaille avec sur des plans de rétablissement des bonnes pratiques."