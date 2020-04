Coronavirus : réouverture en deux temps des déchetteries du Sud Territoire de Belfort

Les élus de la CCST, la communauté de communes du Sud Territoire, ont décidé de rendre de nouveau accessible les déchetteries de Fêche l'Eglise et de Florimont, mais cela se fera en deux temps. A partir de ce lundi 27 avril, la déchetterie de Fêche l'Eglise sera ouverte uniquement pour les professionnels et sur rendez-vous auprès du service des ordures ménagères, via l’adresse mail suivante : celine.hamadi@cc-sud-territoire.fr. En revanche, les élus ont décidé de ne pas rouvrir au grand public les déchetteries de Fêche l’Église et de Florimont avant la date annoncée de fin de confinement, soit pas avant le 11 mai prochain.