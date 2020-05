Coronavirus : Réouverture progressive des déchèteries, les nouvelles dispositions

A partir de ce lundi 4 mai, les déchetteries des communautés du Grand Avignon et des Sorgues-du-Comtat retrouvent une activité presque normale. Professionnels et particulier pourront rapporter cartons et encombrants, dans le strict respect des règles sanitaires.

La réouverture progressive des déchetteries se poursuit. A partir de ce lundi 4 mai, les déchetteries des communautés du Grand Avignon et des Sorgues-du-Comtat acceptent à nouveau tous les types de déchets (végétaux, encombrants, gravats, bois, carton, ferraille, déchets électroniques, toxiques et textiles) à l’exception du mobilier (meubles, lits, matelas.)

Prise de rendez-vous sur internet

L’accès aux déchetteries du Grand Avignon (Avignon, Montfavet, Vedène, Entraigues-sur-la-Sorgue et Velleron) est possible sur rendez-vous. L'accès est autorisée aux particuliers et professionnels détenant la carte d’accès. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en faire la demande sur le site duGrand Avignon.

Pour les déchetteries de l’intercommunalité des Sorgues-du-Comtat (Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues) les particuliers sont accueillis les lundis, mercredis et jeudis matins. Les professionnels quand à eux sont accueillis les mardis et vendredis de 8h à 12h. Une pièce d’identité et le badge d’accès doivent être présentés au gardien à l’entrée du site de déchargement. Si vous n’avez pas de badge, vous devez en faire la demande sur le site des Sorgues du Comtat.

Mesures de protection à respecter

Les déchetteries rappellent qu’il est obligatoire d’appliquer les gestes barrières pour garantir la sécurité de tous. Sur place, il faudra donc garder un mètre de distance entre vous et les agents, ne pas demander d’aide aux agents, vider ses déchets seul (ou avec l'aide d'un adulte confiné avec vous si le déchet est trop lourd). Le port du masque et de gants sont fortement recommandés.

Enfin, sur l’attestation de déplacement dérogatoire, Grand Avignon indique qu’il faut cocher la case « déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées."