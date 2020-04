Coronavirus - Repas, croissants, fleurs... Les hôpitaux de Valence et Montélimar reçoivent de nombreux cadeaux

Dans la Drôme, les soignants ont eu droit à de multiples cadeaux déposés chaque jour par des habitants ou des commerçants, alors que les équipes sont particulièrement mobilisés par l'épidémie de coronavirus.

Les assistants de régulation médicale du Samu à l'hôpital de Valence, notamment. "Nous avons les croissants, les repas, fournis par des commerces et des restaurateurs de Valence, détaille Alexandre Tomtala, délégué régional Auvergne Rhône Alpes de l'association des assistants de régulation médicale. Ce sont des choses qu'on apprécie tout particulièrement parce que d'habitude, on est surtout mis en avant par rapport à du mécontentement, des plaintes, donc cet élan de générosité fait vraiment plaisir."

À Valence, la maison Nivon a ainsi fait livrer des viennoiseries et la maison Chabran a préparé des repas pour le personnel hospitalier. "Depuis plusieurs années, on se bat pour de la valorisation et de la reconnaissance de notre travail .Et aujourd'hui, on l'a avec ce coronavirus. Des fleurs et des lettres nous sont adressées directement à l'hôpital... Cette générosité est vraiment très touchante", poursuit Alexandre Tomtala.

Et à Montélimar aussi, des restaurateurs ont fait des dons aux soignants de l'hôpital, comme Julien Allano du Clair de la Plume à Grignan ou l'Hôtel de la Capitelle à Mirmande :