Coronavirus : report des conseils municipaux prévus pour l'élection des Maires du 1er tour

Un nouveau coup de théâtre dans le cadre des Municipales 2020. Le Premier Ministre vient d'annoncer le report des réunions de conseils municipaux pour élire les maires et les adjoints élus dès le premier tour il y a une semaine. Les conseils municipaux devaient se réunir entre vendredi et dimanche à Pertuis, l'Isle sur la Sorgue, Sainte-Cécile les Vignes, Monteux etc. Motif de ce report exceptionnel, l'épidémie de coronavirus même si les réunions étaient prévues à huis-clos, sans public et dans le respect strict des règles sanitaires.

Cette décision de report annoncée ce jeudi soir par Edouard Philippe va avoir pour conséquence, le prolongement des mandats des maires actuels "jusqu'à la mi-mai au moins." A cette date, un rapport devra permettre d'indiquer "s'il est possible ou non d'installer les conseils municipaux" au regard des conditions sanitaires du moment.

Le calendrier électoral est des plus serrés. En effet, si le deuxième tour des élections municipales ne se tient pas d'ici l'été, il faudra revoter le premier tour a indiqué le Conseil d'Etat dans un avis rendu ce mercredi. Cette disposition ne concernerait alors que les communes où était prévu un second tour.