Coronavirus : reprise des visites à l'Ehpad de Sauvagnon

Dans son intervention dimanche, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que les visites pouvaient reprendre dans les Ehpad. Elles étaient interdites depuis la mi-mars. À Sauvagnon, en Béarn, l’Ehpad a anticipé. Depuis mercredi, déjà, la maison de retraite organise des visites. Dix-huit familles, sur les 70, ont pu visiter leurs proches. Ce lundi, Michel est venu voir sa maman qu'il n’avait pas vue depuis 40 jours.

Michel Rouanet est donc entré dans une salle de l'Ehpad. Devant lui, une baie vitrée et derrière, sa maman, Jeannine, 99 ans. On lui tient un casque sur la tête. Le dialogue se fait par téléphone. Michel et Jeannine ont droit à un quart d’heure. Il est un peu KO en sortant. Michel espère pouvoir revenir la semaine prochaine, et toutes celles qui vont suivre.

Eric Miloua est le directeur de cet Ehpad. Il explique que ce ne sont pas les familles qui décident de "l'ordre de passage". La psychologue de l'établissement, en liaison avec le personnel et le médecin référent, a décidé les priorités. Ces visites, même dans des conditions qui ressemblent à celles d'un parloir de prison, font du bien à tout le monde.

On a tendance à parler de privation de libertés pour les résidents, mais les familles sont très inquiètes aussi. Là, il y a un contact visuel, réel et porteur d'émotions

- Le directeur de l'Ehpad