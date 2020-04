Coronavirus - Reprise des visites dans les Ehpads : 3 questions pour savoir comment ça s'organise en Normandie

Trois questions à Marie-Pascale Mongaux directrice de trois EHPADS Maromme/ Montville/ND de Bondeville dans l'agglomération de Rouen. Elle est aussi correspondante régionale de l'ad-pa, association des directeurs au service des personnes.

Rouvrir les EHAPDS en pleine crise sanitaire, est-ce une bonne idée ?

Nous le disons depuis le mois de mars, il faut veiller à la santé physique des personnes âgées mais également veiller, dans le cadre du confinement, à un juste équilibre entre la santé physique ET psychique. Aujourd'hui nous sommes donc satisfaits qu'après 5 semaines de confinement, l'Etat ait accepté qu'on ouvre cette possibilité.

Il est temps d'ouvrir cette possibilité ?

Certaines personnes âgées le vivent plus ou moins bien. Mais on voit les effets délétères de cette coupure, de nombreux signes de déprime, comme la perte d'appétit, la perte d'appétence à vivre, qui s'accentuent avec le prolongement du confinement. Mais attention quand on rouvre, il ne s'agit pas que tout le monde vienne n'importe quand et n'importe comment. Les visites se feront uniquement pour les résidents qui le souhaitent et le demandent, et en priorité ceux pour qui on pense qu'une visite est nécessaire

Comment va s'organiser l'encadrement des visites?

Il faut que les familles soient conciliantes, il faut du temps pour s'organiser dans chaque établissement, qui dit mettre en place un espace dédié, intérieur ou extérieur. Il faut éviter les croisements, sécuriser les visites avec de nombreuses mesures comme la distanciation physique ( 1,50 m entre deux personnes ).