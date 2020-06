Coronavirus : résidents en EHPAD, les oubliés du déconfinement

Depuis le 20 avril, il est possible de rendre visite à un proche résident en EHPAD, mais dans des conditions très encadrées. Lors de l'annonce de la phase 2 du déconfinement Edouard Philippe à évité d'évoquer la situation des maisons de retraites. Face à cette déception engendrée par les annonces du Premier Ministre, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié un communiqué qui expose les mesures d’assouplissement qui ont débuté le 5 juin.

Il est précisé qu’il est ainsi recommandé aux directions des établissements, dont la situation sanitaire le permet d’assurer une reprise des visites des proches. De plus, les visites de plus de deux personnes à la fois (lorsque la visite n’est pas faite en chambre) et de deux personnes maximum à la fois en chambre ont de nouveau été autorisées.

Daniel Dubois a rendu visite à son épouse Michèle au début du mois de juin à plus de deux heures de route de son domicile à Blanzat dans le Puy-de-Dôme. Une visite après deux mois et demi de confinement qui l'a beaucoup marqué au point d'alerter la rédaction de France Bleu Pays d'Auvergne pour nous livrer son témoignage sur l'organisation de ce rendez-vous mis en place par l'EHPAD où réside son épouse en Haute-Loire*. Daniel ne veut pas situer l'établissement car "ni le personnel ni la direction ne sont en cause, ils ne font qu'appliquer les consignes du gouvernement.

Ils n'avaient jamais vécu une aussi longue séparation

Daniel Dubois a du remplir un formulaire médical complet et signer "une charte du visiteur" imposée par l'ARS (l'Agence Régionale de Santé) avant d'obtenir un rendez-vous d'une demi-heure avec son épouse. "La rencontre a lieu dans une pièce sans vie, deux tables accolées nous séparent de trois mètres avec une barrière en plexiglas entre nous. Il faut évidemment être masqué. On se croirait dans un parloir de prison, mais le seul délit qu'a commis Michèle c'est d'être malade", ironise Daniel.

Daniel Dubois et son épouse Michèle atteinte de la maladie d'Alzheimer - Daniel Dubois

Je ne retournerais la voir que lorsque la liberté totale de visite sera possible

En 53 ans de vie commune, le couple n'avait jamais vécu une séparation aussi longue. "Mon épouse ne parle plus, car elle est à un stade déjà avancé de la maladie d'Alzheimer, le seul moyen de communiquer c'est le toucher", confie Daniel. "Mais actuellement c'est interdit. Avant quand je lui prenais la main, c'est elle qui me caressait le poignet, c'est la preuve qu'il y a encore une communication mais maintenant c'est impossible. Quand il n'y a plus de parole, plus de motricité et que le toucher est interdit, à quoi peuvent se raccrocher les malades confinés dans une chambre de 10 m2 ? C'est inhumain d'enfermer une personne dans sa chambre, sans animation ni visites ni possibilité de prendre ses repas avec d'autres résidents, c'est l'enfermement, c'est la solitude totale."

10 jours après sa dernière visite à son épouse Michèle, Daniel Dubois est encore marqué par cette expérience. "Pour moi, ça a été un gros choc, si c'est pour rester une demie heure et en ressortir avec le moral dans les chaussures, c'est pas une personne qui sera enfermée mais deux personnes qui seront malades. Je n'y retournerais que lorsque la liberté totale de visite sera possible. Je crois que Michèle a de la chance entre guillemets de ne pas se rendre compte, mais pour une personne comme elle, il y en a une dizaine qui ont toutes leur tête!"