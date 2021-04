Coronavirus : retour de l'école à la maison, entre gestion et galère

Après un long week-end de Pâques avec pour certains la chasse aux oeufs en chocolat, l'école à la maison fait son grand retour ce mardi comme lors du premier confinement au printemps 2020.

Comme l'a annoncé le président Emmanuel Macron le 31 mars, tous les établissements scolaires sont fermés pour trois à quatre semaines pour ralentir la circulation du virus. Ecole à distance pour les 12 millions d'élèves jusqu'à vendredi, suivie de deux semaines de vacances avancées et regroupées pour les trois zones.

"Je ne peux pas être à la maison. Il faut que je compte sur leur autonomie" - Laure, soignante et mère de quatre enfants

France Bleu a vérifié l'organisation de l'école à la maison.

Comment parents et enfants organisent-ils l'école à la maison ?

Comme Sabrina, beaucoup de parents vont gérer la semaine au fil de l'eau. Contrainte de télé-travailler, cette directrice d'une école maternelle et d'une mini-crèche à Marseille va jongler cette semaine avec l'école à la maison pour ses deux enfants inscrits en CP et en 6e. "On verra au fur et à mesure comment on peut faire. Je dois accompagner le plus grand à l'autonomie mais il n'a pas encore totalement l'habitude de travailler tout seul".

D'autres ont tout prévu à l'image de cette famille recomposée avec cinq enfants âgés de deux à quinze ans. Laure, la maman, est médecin dans une clinique à Marseille. "Je gère car je suis soignante, donc je ne peux pas être à la maison. On a tout bien organisé. Il y aura un parent, un adulte présent chaque demi-journée. Après ils ont tous les outils à disposition, tablettes, le wifi, des feuilles pour l'imprimante, il y a tout ce qu'il faut. Par rapport au premier confinement, c'est plus facile".

"A la maison, il y a le téléphone, les jeux, la télé. Alors qu'à l'école, il y a les stylos et les cahiers, c'est tout" - Tom, élève de 5e

Et les enfants alors ? Thomas, l'un des jumeaux de Laure, élève en 6e a planifié sa semaine. "Je vais me lever un peu plus tard que d'habitude, petit-déjeuner, me préparer, me mettre aux devoirs. Faire une petite pause puis retravailler, déjeuner, puis me reposer dans l'après-midi."

Confiné avec ses quatre frères et soeur, Tom redoute de succomber aux tentations de la maison, comme lors du premier confinement. "Il y a le téléphone, des jeux, la télé qui sont juste à côté de toi alors qu'à l'école, tu as juste ton stylo, ton cahier et c'est tout".

Enfin l'école à la maison rime parfois avec tension comme l'explique Raphaël. "Là on va être entre nous et je pense que les tensions vont monter au fil du temps mais vu que c'est un mois de confinement, je pense qu'on va gérer ça".

Autre point commun à tous les parents et élèves, retrouver le rythme de l'école à la maison. Comme Ambre, élève de quatrième, elle va replonger ce mardi dans les cours à distance.

"Il va falloir se remettre dans le rythme" - Ambre, élève de 4e

Ambre, collégienne en 4e va vivre ce mardi ses premiers cours à la maison.

Le retour à l'école est programmé le 26 avril pour les enfants de la maternelle au CM2. Il faudra patienter une semaine supplémentaire pour les élèves du collège et du lycée, le retour en classe est prévu le 3 mai.