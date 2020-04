Coronavirus : réouverture du bureau de poste à Sainte-Croix-Vallée-Française

C’était l’événement ce mercredi matin à Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère). Après un mois de fermeture pour cause de coronavirus, le bureau de poste de ce petit village des Cévennes a rouvert ses portes pour deux jours.

Depuis le 17 mars et l’annonce du confinement, le bureau de poste du village de Sainte-Croix-Vallée-Française (296 habitants), en Lozère, était fermé, au grand dam du maire de la commune Jean Hannart : "J’ai été choqué par l’attitude de La Poste. Nous sommes en zone rurale et cette agence bénéficie à tous les habitants des villages alentour. Depuis la fermeture, pour trouver un distributeur, il faut se rendre à Florac, à 40 minutes en voiture."

Après un mois de fermeture, La Poste a décidé de rouvrir son agence au même rythme que d’habitude : deux jours par semaine. Ce mercredi et jeudi, les habitants de la commune et des villages alentour vont pouvoir retirer de l’argent.

Trente minutes avant l’ouverture du bureau, une dizaine de personnes patientent. Au début de la file, Antoine, qui attend de pouvoir récupérer ses allocations : "Je vais retirer le maximum autorisé : 500 euros. J’avais vraiment besoin de cet argent pour faire mes courses". Avec cet argent, Antoine ira faire ses achats au village et remboursera une partie de ses dettes.

Le maire de la commune assure que des cas comme celui-ci, il en existe plusieurs sur le village : "On a beaucoup d’habitants qui touchent le RSA et qui ne disposent pas d’autres moyens de paiement. Pour ces gens-là, le bureau de poste a le droit de rester ouvert."

Dans la file d’attente, Annie tient son porte-monnaie bleu serré contre sa poitrine. La retraitée a tous ses comptes à La Poste : "J’ai besoin de sous pour faire des courses. J’ai dû puiser dans des stocks maisons, des conserves et des œufs du poulailler, mais là, on arrive au bout. Il était temps que l'agence ouvre à nouveau ses portes."

Une lente réouverture

Alors que la tournée du facteur n'est effectuée que trois fois par semaine depuis 15 jours (les mercredi, le jeudi et vendredi), la direction de La Poste affirme que cette fréquence va être progressivement augmentée. Mais elle ne se risque pas pour autant à fixer une date pour un retour à cinq jours.

Elle est en revanche plus précise sur la distribution des journaux, livrés quatre fois par semaine : un retour à la normale est prévue pour le 15 avril. Il faut dire que la distribution sur trois jours seulement avait provoqué un tollé au sein des entreprises de presse.

La majorité des bureaux ouverts d'ici la fin du mois

Le regain d'activité concerne également les bureaux de poste, qui pourront ainsi mieux garantir le versement des prestations sociales. Quelque 250 ont d'ores et déjà rouvert depuis le début de la semaine, portant ainsi à 1.850 les guichets disponibles sur les 7.700 qui maillent le territoire.

D'ici la fin de la quatrième semaine de confinement, la direction de La Poste à l'intention de compter sur 2.500 bureaux, et sur 5.000 à la fin du mois d'avril. Et le PDG Philippe Wahl de préciser que ces réouvertures seront effectuées en premier lieu dans les zones rurales et les quartiers prioritaires.