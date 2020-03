VIDÉOS - Coronavirus : retour sur les beaux moments de l'émission "Ensemble avec nos soignants"

Ils sauvent nos vies, sont mobilisés depuis des semaines : les personnels soignants ont besoin de tout notre soutien. C'est pourquoi France 2, avec le soutien de Radio France, a proposé mardi soir une émission spéciale "Ensemble avec nos soignants", destinée à soutenir les agents des hôpitaux, en première ligne face au coronavirus.

Anonymes, médecins, infirmiers, artistes ont pris la parole pendant plus de trois heures, depuis chez eux via Skype. France Bleu vous propose de revivre les beaux moments de cette soirée.

Les témoignages des soignants

Camille, infirmière en chirurgie à l'hôpital Tenon à Paris, a voulu passer un message : "Restez chez vous s'il vous plaît, moins vous vous exposez, moins vous nous exposez. On a besoin d'être en forme pour pouvoir vous soigner donc préservez-nous". Elle a ensuite repris la chanson d'Indochine "J'ai demandé à la lune" en adaptant les paroles à la situation très difficile que nous vivons.

Le professeur Jean-Benoît Arlet, médecin à l'hôpital Pompidou à Paris, a lui insisté sur l'importance des dons pour aider les soignants. Il le répète, les prochaines semaines vont être très compliquées. "C'est une guerre qu'on est en train de mener, et on a besoin de ravitailler nos équipes : on a donc monté une action pour permettre d'offrir un bon repas à nos soignants", explique le médecin sur France 2.

Depuis la semaine dernière, 70 repas sont livrés dans son service de l'hôpital Pompidou. A partir de ce mercredi, grâce aux dons, ce chiffre va monter à 300. Et le professeur Arlet espère généraliser l'opération "Un bon repas pour bien soigner" à toute la France.

Cette mobilisation est utile pour nous soignants et pour nos patients. Je suis très touché de voir tout ça. - Professeur Arlet, spécialiste en médecine internet à l'hôpital Pompidou

"Je me sentais invincible"

Des Français, atteints du coronavirus, ont également témoigné. C'est le cas de Christelle, aujourd'hui guérie. "J'ai commencé par avoir de la fièvre, de la toux, on m'a diagnostiqué une angine mais ça ne s'arrangeait pas du tout, je ne tenais pas debout, raconte la jeune femme. J'ai finalement reçu un message de la part de mes responsables qui me disaient qu'un de mes collègues avait été diagnostiqué positif".

Je n'étais pas très inquiète, je me considérais comme jeune, un peu invincible, pas concernée. - Christelle

De nombreuses initiatives

L'émission a également permis de mettre en lumière les nombreux élans de solidarité qui voient le jour dans toute la France : des distributions de pizzas gratuites pour les soignants, un service de soutien pour les personnes âgées par l'Association des Jeunes Landais.

à lire aussi Coronavirus : des restaurateurs offrent des plateaux repas aux soignants du CHU de Nancy

Mathieu gère une maison d'hôtes en Côte-d'Or et il propose trois chambres gratuites pour des personnes sans-abri. Antoine, boulanger dans le sud de la France, lui offre des paniers garnis de pains au chocolat, de brioches pour les soignants.

Les artistes ont aussi joué le jeu

Zazie, Lara Fabian, Claudio Capéo, Selah Sue, Boulevard des Airs, Patrick Bruel, Gad Elmaleh, Tété ou encore Clara Luciani : les artistes ont répondu à l'appel pour rendre eux aussi hommage aux personnels soignants.